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Рогозин рассказал о работе над сценарием фильма "Вызов"
Рогозин рассказал о работе над сценарием фильма "Вызов" - РИА Новости, 05.10.2021
Рогозин рассказал о работе над сценарием фильма "Вызов"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что лично вносил правки в сценарий фильма "Вызов", а история с травмой космонавта и необходимостью операции... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:28
2021-10-05T17:15
дмитрий рогозин
полет первого "киноэкипажа" в космос
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
юлия пересильд
клим шипенко
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БАЙКОНУР, 5 окт – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что лично вносил правки в сценарий фильма "Вызов", а история с травмой космонавта и необходимостью операции в космосе, по его мнению, может стать реальностью из-за большого объема космического мусора.Во вторник на МКС прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Киноэкипаж отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. По сюжету фильма, космонавт теряет сознание на борту МКС. Врачи обследуют его дистанционно и понимают, что отправить на Землю его нельзя, поэтому принимается решение, что на МКС полетит врач с Земли (героиня Пересильд).По его словам, ситуация, которая стала основой космической драмы, "к великому сожалению, все-таки возможна". Он рассказал, что с ростом многоспутниковых группировок увеличивается и потенциальная опасность от космического мусора.
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html
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дмитрий рогозин, полет первого "киноэкипажа" в космос, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, юлия пересильд, клим шипенко
16:28 05.10.2021 (обновлено: 17:15 05.10.2021)
 
Рогозин рассказал о работе над сценарием фильма "Вызов"

Рогозин участвовал в работе над сценарием фильма "Вызов" и лично вносил правки

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : Роскосмос
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БАЙКОНУР, 5 окт – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что лично вносил правки в сценарий фильма "Вызов", а история с травмой космонавта и необходимостью операции в космосе, по его мнению, может стать реальностью из-за большого объема космического мусора.
Во вторник на МКС прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Киноэкипаж отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. По сюжету фильма, космонавт теряет сознание на борту МКС. Врачи обследуют его дистанционно и понимают, что отправить на Землю его нельзя, поэтому принимается решение, что на МКС полетит врач с Земли (героиня Пересильд).
Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 08:00Культура
"Поехали!" Что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
"Я лично выверял несколько сценариев и давал свои правки. Смотрели наши специалисты, которые отвечают за парирование нештатных ситуаций. То есть мы там отрабатываем настоящие нештатные ситуации, которые существуют", - сказал Рогозин на пресс-конференции после стыковки корабля с киноэкипажем к МКС.
По его словам, ситуация, которая стала основой космической драмы, "к великому сожалению, все-таки возможна". Он рассказал, что с ростом многоспутниковых группировок увеличивается и потенциальная опасность от космического мусора.
Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 12:45
"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС
 
Дмитрий РогозинПолет первого "киноэкипажа" в космосАнтон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаЮлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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