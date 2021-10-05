https://ria.ru/20211005/rogozin-1753206523.html

Рогозин рассказал о работе над сценарием фильма "Вызов"

Рогозин рассказал о работе над сценарием фильма "Вызов" - РИА Новости, 05.10.2021

Рогозин рассказал о работе над сценарием фильма "Вызов"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что лично вносил правки в сценарий фильма "Вызов", а история с травмой космонавта и необходимостью операции... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:28

2021-10-05T16:28

2021-10-05T17:15

дмитрий рогозин

полет первого "киноэкипажа" в космос

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

юлия пересильд

клим шипенко

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БАЙКОНУР, 5 окт – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что лично вносил правки в сценарий фильма "Вызов", а история с травмой космонавта и необходимостью операции в космосе, по его мнению, может стать реальностью из-за большого объема космического мусора.Во вторник на МКС прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Киноэкипаж отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. По сюжету фильма, космонавт теряет сознание на борту МКС. Врачи обследуют его дистанционно и понимают, что отправить на Землю его нельзя, поэтому принимается решение, что на МКС полетит врач с Земли (героиня Пересильд).По его словам, ситуация, которая стала основой космической драмы, "к великому сожалению, все-таки возможна". Он рассказал, что с ростом многоспутниковых группировок увеличивается и потенциальная опасность от космического мусора.

https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753133154.html

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дмитрий рогозин, полет первого "киноэкипажа" в космос, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, юлия пересильд, клим шипенко