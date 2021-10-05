https://ria.ru/20211005/rogozin-1753206523.html
Рогозин рассказал о работе над сценарием фильма "Вызов"
Рогозин рассказал о работе над сценарием фильма "Вызов" - РИА Новости, 05.10.2021
Рогозин рассказал о работе над сценарием фильма "Вызов"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что лично вносил правки в сценарий фильма "Вызов", а история с травмой космонавта и необходимостью операции... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:28
2021-10-05T16:28
2021-10-05T17:15
дмитрий рогозин
полет первого "киноэкипажа" в космос
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
юлия пересильд
клим шипенко
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БАЙКОНУР, 5 окт – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что лично вносил правки в сценарий фильма "Вызов", а история с травмой космонавта и необходимостью операции в космосе, по его мнению, может стать реальностью из-за большого объема космического мусора.Во вторник на МКС прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Киноэкипаж отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. По сюжету фильма, космонавт теряет сознание на борту МКС. Врачи обследуют его дистанционно и понимают, что отправить на Землю его нельзя, поэтому принимается решение, что на МКС полетит врач с Земли (героиня Пересильд).По его словам, ситуация, которая стала основой космической драмы, "к великому сожалению, все-таки возможна". Он рассказал, что с ростом многоспутниковых группировок увеличивается и потенциальная опасность от космического мусора.
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html
https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753133154.html
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дмитрий рогозин, полет первого "киноэкипажа" в космос, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, юлия пересильд, клим шипенко
16:28 05.10.2021 (обновлено: 17:15 05.10.2021)
Рогозин рассказал о работе над сценарием фильма "Вызов"
Рогозин участвовал в работе над сценарием фильма "Вызов" и лично вносил правки