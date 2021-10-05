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Путин заявил, что информресурсы в школах должны быть государственными
Путин заявил, что информресурсы в школах должны быть государственными - РИА Новости, 05.10.2021
Путин заявил, что информресурсы в школах должны быть государственными
Информресурсы в школах должны быть государственными, надо подумать, как это отрегулировать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:07
2021-10-05T15:07
2021-10-05T16:03
общество
образование - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Информресурсы в школах должны быть государственными, надо подумать, как это отрегулировать, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается информационных ресурсов. Я тоже считаю, так же, как и вы, считаю, что школы наши должны пользоваться государственными информационными ресурсами", - заявил Путин на встрече с участниками конкурса "Учитель года - 2021".Он отметил, что это не значит, что необходимо свести к нулю использование ресурсов компаний."Это значит, что они (персональные данные граждан - ред.) должны быть поставлены под контроль государства, над этим сейчас надо ещё подумать, как это отрегулировать, в том числе на уровне закона", - добавил президент.
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общество, образование - общество, владимир путин, россия
15:07 05.10.2021 (обновлено: 16:03 05.10.2021)
Путин заявил, что информресурсы в школах должны быть государственными
Путин: информационные ресурсы в школах должны быть государственными