https://ria.ru/20211005/putin-1753183570.html

Путин заявил, что информресурсы в школах должны быть государственными

Путин заявил, что информресурсы в школах должны быть государственными - РИА Новости, 05.10.2021

Путин заявил, что информресурсы в школах должны быть государственными

Информресурсы в школах должны быть государственными, надо подумать, как это отрегулировать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:07

2021-10-05T15:07

2021-10-05T16:03

общество

образование - общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Информресурсы в школах должны быть государственными, надо подумать, как это отрегулировать, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается информационных ресурсов. Я тоже считаю, так же, как и вы, считаю, что школы наши должны пользоваться государственными информационными ресурсами", - заявил Путин на встрече с участниками конкурса "Учитель года - 2021".Он отметил, что это не значит, что необходимо свести к нулю использование ресурсов компаний."Это значит, что они (персональные данные граждан - ред.) должны быть поставлены под контроль государства, над этим сейчас надо ещё подумать, как это отрегулировать, в том числе на уровне закона", - добавил президент.

https://ria.ru/20211005/shkola-1753178116.html

россия

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2021

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общество, образование - общество, владимир путин, россия