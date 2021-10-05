https://ria.ru/20211005/putin-1753161987.html

Путин начнет серию отдельных встреч с руководителями думских фракций

Путин начнет серию отдельных встреч с руководителями думских фракций - РИА Новости, 05.10.2021

Путин начнет серию отдельных встреч с руководителями думских фракций

Президент России Владимир Путин во вторник начнет серию отдельных встреч с руководителями думских фракций, первым будет лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:34

2021-10-05T13:34

2021-10-05T13:34

политика

владимир жириновский

владимир путин

дмитрий песков

лдпр

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник начнет серию отдельных встреч с руководителями думских фракций, первым будет лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент сегодня планирует начать серию отдельных встреч с руководителями фракций, сегодня президент планирует пообщаться с Владимиров Вольфовичем Жириновским, ЛДПР", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211004/putin-1752982941.html

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2021

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политика, владимир жириновский, владимир путин, дмитрий песков, лдпр