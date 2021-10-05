https://ria.ru/20211005/pushkov-1753090389.html

Саакашвили предрекли заслуженный отдых в тюрьме

Пушков объяснил, почему Саакашвили "добегался" - РИА Новости, 05.10.2021

Саакашвили предрекли заслуженный отдых в тюрьме

Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного в начале октября, не привел к массовым протестам в стране, что свидетельствует о том, что политик... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:44

2021-10-05T00:44

2021-10-05T00:44

в мире

грузия

михаил саакашвили

алексей пушков

задержание саакашвили в грузии

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного в начале октября, не привел к массовым протестам в стране, что свидетельствует о том, что политик "исчерпал" себя, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Ранее сторонники экс-президента Грузии, требующие его освобождения, провели митинг возле тюрьмы в грузинском городе Рустави. Участники перед окончанием акции зажгли дымовые шашки и спели гимн страны, после чего разошлись. В мероприятии приняли участие около тысячи человек."Не исключено, что Саакашвили добегался: через границы, через расстояния, по крышам и по улицам, где когда-то вел за собой толпы. Похоже, он исчерпался", - написал Пушков в своем Twitter.Как отметил сенатор, Грузия "не взорвалась" после ареста своего бывшего лидера, при этом самого Саакашвили, по его мнению, ждет "заслуженный отдых"."Политика бывает беспощадна к тем, кто теряет нить ее логики", - добавил он.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

https://ria.ru/20211004/konflikt-1753062205.html

https://ria.ru/20211003/tyurma-1752898709.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, алексей пушков, задержание саакашвили в грузии