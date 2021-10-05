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Саакашвили предрекли заслуженный отдых в тюрьме
Пушков объяснил, почему Саакашвили "добегался" - РИА Новости, 05.10.2021
Саакашвили предрекли заслуженный отдых в тюрьме
Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного в начале октября, не привел к массовым протестам в стране, что свидетельствует о том, что политик... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:44
2021-10-05T00:44
в мире
грузия
михаил саакашвили
алексей пушков
задержание саакашвили в грузии
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного в начале октября, не привел к массовым протестам в стране, что свидетельствует о том, что политик "исчерпал" себя, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Ранее сторонники экс-президента Грузии, требующие его освобождения, провели митинг возле тюрьмы в грузинском городе Рустави. Участники перед окончанием акции зажгли дымовые шашки и спели гимн страны, после чего разошлись. В мероприятии приняли участие около тысячи человек."Не исключено, что Саакашвили добегался: через границы, через расстояния, по крышам и по улицам, где когда-то вел за собой толпы. Похоже, он исчерпался", - написал Пушков в своем Twitter.Как отметил сенатор, Грузия "не взорвалась" после ареста своего бывшего лидера, при этом самого Саакашвили, по его мнению, ждет "заслуженный отдых"."Политика бывает беспощадна к тем, кто теряет нить ее логики", - добавил он.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
https://ria.ru/20211004/konflikt-1753062205.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, алексей пушков, задержание саакашвили в грузии
00:44 05.10.2021
 
Пушков объяснил, почему Саакашвили "добегался"

Сенатор Пушков заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили "исчерпал" себя

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного в начале октября, не привел к массовым протестам в стране, что свидетельствует о том, что политик "исчерпал" себя, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Ранее сторонники экс-президента Грузии, требующие его освобождения, провели митинг возле тюрьмы в грузинском городе Рустави. Участники перед окончанием акции зажгли дымовые шашки и спели гимн страны, после чего разошлись. В мероприятии приняли участие около тысячи человек.
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"Не исключено, что Саакашвили добегался: через границы, через расстояния, по крышам и по улицам, где когда-то вел за собой толпы. Похоже, он исчерпался", - написал Пушков в своем Twitter.
Как отметил сенатор, Грузия "не взорвалась" после ареста своего бывшего лидера, при этом самого Саакашвили, по его мнению, ждет "заслуженный отдых".
"Политика бывает беспощадна к тем, кто теряет нить ее логики", - добавил он.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиАлексей ПушковЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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