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Новости Подмосковья
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Жителям МО начнут выдавать разрешения на прыжки с парашютом в онлайн-режиме
Жителям МО начнут выдавать разрешения на прыжки с парашютом в онлайн-режиме - РИА Новости, 05.10.2021
Жителям МО начнут выдавать разрешения на прыжки с парашютом в онлайн-режиме
Жители Московской области смогут получать разрешения на прыжки с парашютом и запуск беспилотников онлайн. Подать документы на разрешение можно будет на сайте... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:26
2021-10-05T16:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Жители Московской области смогут получать разрешения на прыжки с парашютом и запуск беспилотников онлайн. Подать документы на разрешение можно будет на сайте госуслуг Подмосковья, сообщил телеканал "360".Услуга уже некоторое время доступна в тестовом режиме для жителей пяти округов."Сейчас зона действия цифрового сервиса распространилась уже на всю территорию области", – сообщил глава мингосуправления Московской области Максим Рымар.Для подачи заявления на "Госуслугах" необходимо будет предоставить копии документов с порядком выполнения полетов и удостоверения персонала, страховку, сведения о профпригодности. Заявление рассмотрят и направят разрешение в личный кабинет заявителя в течение 11 дней. Оно позволит безопасно и легально осуществлять запуск дронов, радиоуправляемых авиамоделей, а также совершать прыжки с парашютом.За запуск беспилотников и парашютные прыжки без разрешения жителям региона грозят штрафы от 20 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье)
16:26 05.10.2021 (обновлено: 16:38 05.10.2021)
 

Жителям МО начнут выдавать разрешения на прыжки с парашютом в онлайн-режиме

© РИА Новости / Александр КондратюкПарашютисты готовятся к прыжку
Парашютисты готовятся к прыжку - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Жители Московской области смогут получать разрешения на прыжки с парашютом и запуск беспилотников онлайн. Подать документы на разрешение можно будет на сайте госуслуг Подмосковья, сообщил телеканал "360".
Услуга уже некоторое время доступна в тестовом режиме для жителей пяти округов.
"Сейчас зона действия цифрового сервиса распространилась уже на всю территорию области", – сообщил глава мингосуправления Московской области Максим Рымар.
Для подачи заявления на "Госуслугах" необходимо будет предоставить копии документов с порядком выполнения полетов и удостоверения персонала, страховку, сведения о профпригодности. Заявление рассмотрят и направят разрешение в личный кабинет заявителя в течение 11 дней. Оно позволит безопасно и легально осуществлять запуск дронов, радиоуправляемых авиамоделей, а также совершать прыжки с парашютом.
За запуск беспилотников и парашютные прыжки без разрешения жителям региона грозят штрафы от 20 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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