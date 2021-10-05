https://ria.ru/20211005/pryzhki-1753205298.html

Жителям МО начнут выдавать разрешения на прыжки с парашютом в онлайн-режиме

Жителям МО начнут выдавать разрешения на прыжки с парашютом в онлайн-режиме - РИА Новости, 05.10.2021

Жителям МО начнут выдавать разрешения на прыжки с парашютом в онлайн-режиме

Жители Московской области смогут получать разрешения на прыжки с парашютом и запуск беспилотников онлайн. Подать документы на разрешение можно будет на сайте... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:26

2021-10-05T16:26

2021-10-05T16:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Жители Московской области смогут получать разрешения на прыжки с парашютом и запуск беспилотников онлайн. Подать документы на разрешение можно будет на сайте госуслуг Подмосковья, сообщил телеканал "360".Услуга уже некоторое время доступна в тестовом режиме для жителей пяти округов."Сейчас зона действия цифрового сервиса распространилась уже на всю территорию области", – сообщил глава мингосуправления Московской области Максим Рымар.Для подачи заявления на "Госуслугах" необходимо будет предоставить копии документов с порядком выполнения полетов и удостоверения персонала, страховку, сведения о профпригодности. Заявление рассмотрят и направят разрешение в личный кабинет заявителя в течение 11 дней. Оно позволит безопасно и легально осуществлять запуск дронов, радиоуправляемых авиамоделей, а также совершать прыжки с парашютом.За запуск беспилотников и парашютные прыжки без разрешения жителям региона грозят штрафы от 20 тысяч рублей.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)