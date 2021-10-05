https://ria.ru/20211005/prigovor-1753144668.html

В Москве осудили мужчину, который заживо сжег знакомого в квартире

В Москве осудили мужчину, который заживо сжег знакомого в квартире - РИА Новости, 05.10.2021

В Москве осудили мужчину, который заживо сжег знакомого в квартире

Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Москвы, который заживо сжег знакомого в квартире, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:15

2021-10-05T12:15

2021-10-05T12:15

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Москвы, который заживо сжег знакомого в квартире, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Москвы Дмитрия Гревцева. Он осужден за совершение преступлений… убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом, умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, ночью 15 января Гревцев в квартире на улице Ясеневой подошел к креслу, где сидел его знакомый в состоянии алкогольного опьянения, облил того легковоспламеняющейся жидкостью и поджег мужчину. От полученных ран потерпевший скончался. Материальный ущерб от пожара был оценен более чем в 331 тысячу рублей.Прокуратура не уточняет, чем вызван поступок Гревцева."Суд приговорил Гревцева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом также удовлетворены гражданские иски о возмещении морального и материального вреда на общую сумму более 1,3 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил", - уточняется в информации.

https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html

https://ria.ru/20210422/buryatiya-1729534002.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, московский городской суд