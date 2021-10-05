В Москве осудили мужчину, который заживо сжег знакомого в квартире
Суд приговорил москвича, заживо сжегшего знакомого в квартире, к 16 годам строгого режима
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Москвы, который заживо сжег знакомого в квартире, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Москвы Дмитрия Гревцева. Он осужден за совершение преступлений… убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом, умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, ночью 15 января Гревцев в квартире на улице Ясеневой подошел к креслу, где сидел его знакомый в состоянии алкогольного опьянения, облил того легковоспламеняющейся жидкостью и поджег мужчину. От полученных ран потерпевший скончался. Материальный ущерб от пожара был оценен более чем в 331 тысячу рублей.
Прокуратура не уточняет, чем вызван поступок Гревцева.
"Суд приговорил Гревцева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом также удовлетворены гражданские иски о возмещении морального и материального вреда на общую сумму более 1,3 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил", - уточняется в информации.
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