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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/popova-1753093622.html
Попова рассказала, при каких условиях разрешены массовые мероприятия
Попова рассказала, при каких условиях разрешены массовые мероприятия - РИА Новости, 05.10.2021
Попова рассказала, при каких условиях разрешены массовые мероприятия
Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T02:01
2021-10-05T11:31
распространение коронавируса
общество
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
здоровье - общество
михаил мурашко
анна попова
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.Пояснения ведомстваПозднее Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий - решение об их проведении принимают главы регионов при достижении определенных показателей, никаких дополнительных ограничений не вводилось."В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением Главного государственного санитарного врача России от 07.07.2021 №18)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Наступление сложного периодаВице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила о наступлении сложного периода из-за подъема заболеваемости COVID-19. "Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких", — сказала она, обращаясь к членам Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.С объявлением пандемии коронавируса в марте 2020 года многие страны, включая Россию, вводили тотальный карантин: люди переходили на домашний режим работы и обучения, не могли свободно перемещаться, приостанавливалась деятельность многих коммерческих предприятий. С ростом коллективного иммунитета и запуском прививочных кампаний эти меры стали отменять, национальные экономики постепенно восстанавливаются.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.
https://ria.ru/20211001/lokdaun-1752641652.html
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общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры
02:01 05.10.2021 (обновлено: 11:31 05.10.2021)
 
Попова рассказала, при каких условиях разрешены массовые мероприятия

Глава Роспотребнадзора Попова объяснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова принимает участие в сессии "Санитарный щит.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова принимает участие в сессии Санитарный щит. - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.

Пояснения ведомства

Позднее Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий - решение об их проведении принимают главы регионов при достижении определенных показателей, никаких дополнительных ограничений не вводилось.
"В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением Главного государственного санитарного врача России от 07.07.2021 №18)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Наступление сложного периода

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила о наступлении сложного периода из-за подъема заболеваемости COVID-19. "Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких", — сказала она, обращаясь к членам Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
С объявлением пандемии коронавируса в марте 2020 года многие страны, включая Россию, вводили тотальный карантин: люди переходили на домашний режим работы и обучения, не могли свободно перемещаться, приостанавливалась деятельность многих коммерческих предприятий. С ростом коллективного иммунитета и запуском прививочных кампаний эти меры стали отменять, национальные экономики постепенно восстанавливаются.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.
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