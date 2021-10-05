https://ria.ru/20211005/popova-1753093622.html

Попова рассказала, при каких условиях разрешены массовые мероприятия

Попова рассказала, при каких условиях разрешены массовые мероприятия - РИА Новости, 05.10.2021

Попова рассказала, при каких условиях разрешены массовые мероприятия

Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T02:01

2021-10-05T02:01

2021-10-05T11:31

распространение коронавируса

общество

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

здоровье - общество

михаил мурашко

анна попова

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.Пояснения ведомстваПозднее Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий - решение об их проведении принимают главы регионов при достижении определенных показателей, никаких дополнительных ограничений не вводилось."В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением Главного государственного санитарного врача России от 07.07.2021 №18)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Наступление сложного периодаВице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила о наступлении сложного периода из-за подъема заболеваемости COVID-19. "Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких", — сказала она, обращаясь к членам Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.С объявлением пандемии коронавируса в марте 2020 года многие страны, включая Россию, вводили тотальный карантин: люди переходили на домашний режим работы и обучения, не могли свободно перемещаться, приостанавливалась деятельность многих коммерческих предприятий. С ростом коллективного иммунитета и запуском прививочных кампаний эти меры стали отменять, национальные экономики постепенно восстанавливаются.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.

https://ria.ru/20211001/lokdaun-1752641652.html

https://ria.ru/20211004/privivka-1753052785.html

https://ria.ru/20210930/ogranicheniya-1752443561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры