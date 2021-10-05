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Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией - РИА Новости, 05.10.2021
Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
Правительство Японии при новом премьер-министре страны Фумио Кисиде намерено продолжить вести активный диалог с Россией с целью разрешения территориального... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T05:17
2021-10-05T05:29
в мире
япония
россия
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ТОКИО, 5 окт – РИА Новости. Правительство Японии при новом премьер-министре страны Фумио Кисиде намерено продолжить вести активный диалог с Россией с целью разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, заявил в ходе своей первой пресс-конференции после утверждения состава кабмина глава японского МИД Тосимицу Мотэги."На полях сессии ГА ООН я имел возможность лично встретиться с главой МИД России Лавровым, в ходе которой мы провели обсуждение различных аспектов развития двусторонних отношений, которые были бы выгодны обеим сторонам, а также путей в направлении заключения мирного договора. Мы подтвердили, что стороны продолжат переговоры, нацеленные на развитие двусторонних отношений между Японией и Россией. И отныне мы также намерены продолжить активный диалог с Россией, нацеленный на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора", - отметил глава японского МИД.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210929/yaponiya-1752331209.html
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в мире, япония, россия
05:17 05.10.2021 (обновлено: 05:29 05.10.2021)
 
Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией

Япония выразила намерение продолжить переговоры по мирному договору с Россией

© РИА Новости / Дмитрий АстаховРоссийский и японский флаги
Российский и японский флаги - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 окт – РИА Новости. Правительство Японии при новом премьер-министре страны Фумио Кисиде намерено продолжить вести активный диалог с Россией с целью разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, заявил в ходе своей первой пресс-конференции после утверждения состава кабмина глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

"На полях сессии ГА ООН я имел возможность лично встретиться с главой МИД России Лавровым, в ходе которой мы провели обсуждение различных аспектов развития двусторонних отношений, которые были бы выгодны обеим сторонам, а также путей в направлении заключения мирного договора. Мы подтвердили, что стороны продолжат переговоры, нацеленные на развитие двусторонних отношений между Японией и Россией. И отныне мы также намерены продолжить активный диалог с Россией, нацеленный на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора", - отметил глава японского МИД.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 15:22
Политолог рассказал, чего ожидать России от нового премьер-министра Японии
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 07:50
Россия и Япония договорились продолжать диалог
 
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