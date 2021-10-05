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Прокуратура проверяет информацию об отравлении школьников в Красноярске
Прокуратура проверяет информацию об отравлении школьников в Красноярске - РИА Новости, 05.10.2021
Прокуратура проверяет информацию об отравлении школьников в Красноярске
Прокуратура начала проверку информации об отравлении шести учащихся средней школы №76 в Красноярске, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:54
2021-10-05T08:54
происшествия
образование - общество
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации об отравлении шести учащихся средней школы №76 в Красноярске, сообщает надзорное ведомство."На плохое самочувствие пожаловалось шесть детей... В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрации образовательного учреждения, а также организатора питания в школе", - говорится в релизе.В прокуратуре отметили, что, предварительно, кишечная инфекция ни у кого не подтвердилась, к проверке подключены специалисты Роспотребнадзора.В региональном главке Роспотребнадзора заявили, что информация в СМИ о якобы имевшем место 1 октября отравлении детей в школе № 76 не подтвердилась."На сегодняшний день, включая всю прошедшую неделю, в данном образовательном учреждении зарегистрировано три случая ОРВИ - у двух одноклассников и у одного ученика из другого класса. При этом медицинскими учреждениями ни одного случая отравления, острой кишечной инфекции или других инфекционных заболеваний среди учащихся не зарегистрировано", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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происшествия, образование - общество, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
08:54 05.10.2021
 
Прокуратура проверяет информацию об отравлении школьников в Красноярске

Прокуратура проверяет информацию об отравлении шести школьников в Красноярске

© РИА Новости / Александр ПаниотовУлицы Красноярска
Улицы Красноярска - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации об отравлении шести учащихся средней школы №76 в Красноярске, сообщает надзорное ведомство.
"На плохое самочувствие пожаловалось шесть детей... В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрации образовательного учреждения, а также организатора питания в школе", - говорится в релизе.
В прокуратуре отметили, что, предварительно, кишечная инфекция ни у кого не подтвердилась, к проверке подключены специалисты Роспотребнадзора.
В региональном главке Роспотребнадзора заявили, что информация в СМИ о якобы имевшем место 1 октября отравлении детей в школе № 76 не подтвердилась.
"На сегодняшний день, включая всю прошедшую неделю, в данном образовательном учреждении зарегистрировано три случая ОРВИ - у двух одноклассников и у одного ученика из другого класса. При этом медицинскими учреждениями ни одного случая отравления, острой кишечной инфекции или других инфекционных заболеваний среди учащихся не зарегистрировано", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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ПроисшествияОбразование - ОбществоКрасноярскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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