https://ria.ru/20211005/otravlenie-1753106736.html

Прокуратура проверяет информацию об отравлении школьников в Красноярске

Прокуратура проверяет информацию об отравлении школьников в Красноярске - РИА Новости, 05.10.2021

Прокуратура проверяет информацию об отравлении школьников в Красноярске

Прокуратура начала проверку информации об отравлении шести учащихся средней школы №76 в Красноярске, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:54

2021-10-05T08:54

2021-10-05T08:54

происшествия

образование - общество

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации об отравлении шести учащихся средней школы №76 в Красноярске, сообщает надзорное ведомство."На плохое самочувствие пожаловалось шесть детей... В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрации образовательного учреждения, а также организатора питания в школе", - говорится в релизе.В прокуратуре отметили, что, предварительно, кишечная инфекция ни у кого не подтвердилась, к проверке подключены специалисты Роспотребнадзора.В региональном главке Роспотребнадзора заявили, что информация в СМИ о якобы имевшем место 1 октября отравлении детей в школе № 76 не подтвердилась."На сегодняшний день, включая всю прошедшую неделю, в данном образовательном учреждении зарегистрировано три случая ОРВИ - у двух одноклассников и у одного ученика из другого класса. При этом медицинскими учреждениями ни одного случая отравления, острой кишечной инфекции или других инфекционных заболеваний среди учащихся не зарегистрировано", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20211004/otravlenie-1752930614.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, образование - общество, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)