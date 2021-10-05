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В Москве проверят готовность систем оповещения населения
В Москве проверят готовность систем оповещения населения - РИА Новости, 05.10.2021
В Москве проверят готовность систем оповещения населения
В среду в Москве проверят готовность систем оповещения населения, в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!", сообщает... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:27
2021-10-05T10:56
общество
москва
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В среду в Москве проверят готовность систем оповещения населения, в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завтра, 6 октября, в столице состоится плановая проверка готовности систем оповещения населения. В 10.40 в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!". Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций."Просим горожан сохранять спокойствие. В Москве работает региональная система оповещения населения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации для информирования горожан могут быть задействованы радиоточки, теле- и радиоканалы, инфраструктура операторов связи и терминальные комплексы ОКСИОН", - говорится в сообщении.ОКСИОН – общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей.
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общество, москва
08:27 05.10.2021 (обновлено: 10:56 05.10.2021)
 
В Москве проверят готовность систем оповещения населения

В Москве 6 октября проверят готовность систем оповещения населения

© РИА Новости/Аврора . Евгений Фатькин, Антон ЛобановМосковская система оповещения о ЧС
Московская система оповещения о ЧС - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости/Аврора . Евгений Фатькин, Антон Лобанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В среду в Москве проверят готовность систем оповещения населения, в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Завтра, 6 октября, в столице состоится плановая проверка готовности систем оповещения населения. В 10.40 в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!". Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
"Просим горожан сохранять спокойствие. В Москве работает региональная система оповещения населения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации для информирования горожан могут быть задействованы радиоточки, теле- и радиоканалы, инфраструктура операторов связи и терминальные комплексы ОКСИОН", - говорится в сообщении.
ОКСИОН – общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей.
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