https://ria.ru/20211005/opoveschenie-1753104350.html

В Москве проверят готовность систем оповещения населения

В Москве проверят готовность систем оповещения населения - РИА Новости, 05.10.2021

В Москве проверят готовность систем оповещения населения

В среду в Москве проверят готовность систем оповещения населения, в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!", сообщает... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:27

2021-10-05T08:27

2021-10-05T10:56

общество

москва

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В среду в Москве проверят готовность систем оповещения населения, в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завтра, 6 октября, в столице состоится плановая проверка готовности систем оповещения населения. В 10.40 в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!". Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций."Просим горожан сохранять спокойствие. В Москве работает региональная система оповещения населения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации для информирования горожан могут быть задействованы радиоточки, теле- и радиоканалы, инфраструктура операторов связи и терминальные комплексы ОКСИОН", - говорится в сообщении.ОКСИОН – общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей.

https://realty.ria.ru/20210823/opoveschenie-1746824691.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва