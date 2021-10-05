https://ria.ru/20211005/obvinenie-1753237952.html
Подозреваемому в убийстве студенток в Гае предъявили обвинение
Подозреваемому в убийстве студенток в Гае предъявили обвинение - РИА Новости, 05.10.2021
Подозреваемому в убийстве студенток в Гае предъявили обвинение
Подозреваемому в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области предъявили обвинение по пяти статьям, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:03
2021-10-05T19:03
2021-10-05T20:57
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство трех девушек в оренбургской области
оренбургская область
гай
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Подозреваемому в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области предъявили обвинение по пяти статьям, сообщается на сайте СК.Ранее по подозрению в этом преступлении задержали 29-летнего жителя региона Александра Лазарева. Сообщалось, что он признал вину. Мужчину арестовали на два месяца.Его обвинили в убийстве двух или более лиц, сопряженном с изнасилованием, в том числе несовершеннолетней, поджоге и угоне.Двух девушек нашли убитыми в квартире после тушения пожара. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех — колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства — кухонный нож — нашли на месте преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", по которой ему может грозить от восьми до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.
https://ria.ru/20211001/ubiystvo-1752595323.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство трех девушек в оренбургской области, оренбургская область, гай
19:03 05.10.2021 (обновлено: 20:57 05.10.2021)
Подозреваемому в убийстве студенток в Гае предъявили обвинение
СК предъявил подозреваемому в убийстве трех студенток в Гае обвинение по пяти статьям