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Мишустин назвал развитие образования среди приоритетов работы правительства
Мишустин назвал развитие образования среди приоритетов работы правительства - РИА Новости, 05.10.2021
Мишустин назвал развитие образования среди приоритетов работы правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал развитие образования одним из главных приоритетов в работе правительства. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:10
2021-10-05T15:10
общество
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал развитие образования одним из главных приоритетов в работе правительства."Для правительства развитие образования - один из главных приоритетов в работе. Одинаково внимательно относимся к каждому этапу этого процесса: от детского сада до профессиональной переподготовки специалистов", - сказал Мишустин на вручении премий правительства РФ в области образования."Качественные знания - это основа всего. Без них невозможно дальнейшее движение вперед. И в течение ближайших девяти лет Россия должна стать одной из десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Эту национальную цель обозначил президент России", - добавил премьер.Мишустин отметил, что по поручению главы государства сейчас реализуется новая масштабная программа капитального ремонта школ по всей стране: до 2024 года предстоит привести в порядок свыше 7 тысяч зданий."Также в наших планах строительство до 2024 года еще 1300 новых школ. Нужно создать детям комфортные условия для учебы и развития, независимо от того, где они живут", - сказал он.Глава правительства также подчеркнул, что в современной школе должно быть хорошее оборудование, доступ к интернету, обеспечение специальными образовательными платформами.
https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753167968.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия
15:10 05.10.2021
 
Мишустин назвал развитие образования среди приоритетов работы правительства

Мишустин назвал развитие образования одним из главных приоритетов в работе правительства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ 2021 года в области образования
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ 2021 года в области образования - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал развитие образования одним из главных приоритетов в работе правительства.
"Для правительства развитие образования - один из главных приоритетов в работе. Одинаково внимательно относимся к каждому этапу этого процесса: от детского сада до профессиональной переподготовки специалистов", - сказал Мишустин на вручении премий правительства РФ в области образования.
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"Качественные знания - это основа всего. Без них невозможно дальнейшее движение вперед. И в течение ближайших девяти лет Россия должна стать одной из десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Эту национальную цель обозначил президент России", - добавил премьер.
Мишустин отметил, что по поручению главы государства сейчас реализуется новая масштабная программа капитального ремонта школ по всей стране: до 2024 года предстоит привести в порядок свыше 7 тысяч зданий.
"Также в наших планах строительство до 2024 года еще 1300 новых школ. Нужно создать детям комфортные условия для учебы и развития, независимо от того, где они живут", - сказал он.
Глава правительства также подчеркнул, что в современной школе должно быть хорошее оборудование, доступ к интернету, обеспечение специальными образовательными платформами.
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ОбществоПравительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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