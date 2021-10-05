https://ria.ru/20211005/obrazovanie-1753184264.html

Мишустин назвал развитие образования среди приоритетов работы правительства

Мишустин назвал развитие образования среди приоритетов работы правительства - РИА Новости, 05.10.2021

Мишустин назвал развитие образования среди приоритетов работы правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал развитие образования одним из главных приоритетов в работе правительства. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:10

2021-10-05T15:10

2021-10-05T15:10

общество

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал развитие образования одним из главных приоритетов в работе правительства."Для правительства развитие образования - один из главных приоритетов в работе. Одинаково внимательно относимся к каждому этапу этого процесса: от детского сада до профессиональной переподготовки специалистов", - сказал Мишустин на вручении премий правительства РФ в области образования."Качественные знания - это основа всего. Без них невозможно дальнейшее движение вперед. И в течение ближайших девяти лет Россия должна стать одной из десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Эту национальную цель обозначил президент России", - добавил премьер.Мишустин отметил, что по поручению главы государства сейчас реализуется новая масштабная программа капитального ремонта школ по всей стране: до 2024 года предстоит привести в порядок свыше 7 тысяч зданий."Также в наших планах строительство до 2024 года еще 1300 новых школ. Нужно создать детям комфортные условия для учебы и развития, независимо от того, где они живут", - сказал он.Глава правительства также подчеркнул, что в современной школе должно быть хорошее оборудование, доступ к интернету, обеспечение специальными образовательными платформами.

https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753167968.html

https://ria.ru/20211005/konkurs-1753171420.html

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2021

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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия