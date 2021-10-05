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В Москве стартовала внеплановая проверка газового оборудования
В Москве стартовала внеплановая проверка газового оборудования - РИА Новости, 05.10.2021
В Москве стартовала внеплановая проверка газового оборудования
Внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования стартовала в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T07:05
2021-10-05T07:05
общество
москва
мосгаз
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования стартовала в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что особое внимание уделяют состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Для горожан проводят инструктаж и выдают памятки по безопасному использованию газа."Незначительные нарушения незамедлительно устраняют. В случае угрозы безопасности газовое оборудование отключат и составят акт о всех выявленных нарушениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что дату и время визита мастера можно уточнить на сайте Мосгаза и с помощью чат-бота в Telegram. Кроме этого, информация о внеплановой проверке размещается на стендах рядом с подъездами."Просим москвичей с пониманием отнестись к проведению внеплановой проверки и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства к газовому оборудованию в квартирах", - говорится в сообщении.
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общество, москва, мосгаз, городское хозяйство москвы
07:05 05.10.2021
 
В Москве стартовала внеплановая проверка газового оборудования

В Москве стартовала внеплановая проверка внутриквартирного газового оборудования

© "Мосгаз"Проверка системы газоснабжения
Проверка системы газоснабжения
© "Мосгаз"
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования стартовала в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В Москве стартовала внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Внеплановые проверки проводятся в дополнение к ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования для повышения безопасности при использовании газа в быту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделяют состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Для горожан проводят инструктаж и выдают памятки по безопасному использованию газа.
"Незначительные нарушения незамедлительно устраняют. В случае угрозы безопасности газовое оборудование отключат и составят акт о всех выявленных нарушениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дату и время визита мастера можно уточнить на сайте Мосгаза и с помощью чат-бота в Telegram. Кроме этого, информация о внеплановой проверке размещается на стендах рядом с подъездами.
"Просим москвичей с пониманием отнестись к проведению внеплановой проверки и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства к газовому оборудованию в квартирах", - говорится в сообщении.
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ОбществоМоскваМосгазГородское хозяйство Москвы
 
 
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