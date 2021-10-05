https://ria.ru/20211005/oborudovanie-1753100059.html

В Москве стартовала внеплановая проверка газового оборудования

В Москве стартовала внеплановая проверка газового оборудования - РИА Новости, 05.10.2021

В Москве стартовала внеплановая проверка газового оборудования

Внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования стартовала в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T07:05

2021-10-05T07:05

2021-10-05T07:05

общество

москва

мосгаз

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования стартовала в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что особое внимание уделяют состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Для горожан проводят инструктаж и выдают памятки по безопасному использованию газа."Незначительные нарушения незамедлительно устраняют. В случае угрозы безопасности газовое оборудование отключат и составят акт о всех выявленных нарушениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что дату и время визита мастера можно уточнить на сайте Мосгаза и с помощью чат-бота в Telegram. Кроме этого, информация о внеплановой проверке размещается на стендах рядом с подъездами."Просим москвичей с пониманием отнестись к проведению внеплановой проверки и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства к газовому оборудованию в квартирах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210415/obman-1728331787.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мосгаз, городское хозяйство москвы