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Генсек НАТО рассказал о рычагах давления на "Талибан"*
Генсек НАТО рассказал о рычагах давления на "Талибан"* - РИА Новости, 05.10.2021
Генсек НАТО рассказал о рычагах давления на "Талибан"*
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у альянса сейчас меньше рычагов давления на радикальное движение "Талибан"*, нежели ранее, однако они... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:50
2021-10-05T19:50
в мире
йенс столтенберг
талибан
афганистан
нато
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у альянса сейчас меньше рычагов давления на радикальное движение "Талибан"*, нежели ранее, однако они "не свелись к нулю".Генсек альянса также заявил, что не хотел бы возлагать какие-то надежды на "Талибан"* после захвата движением власти в Афганистане, однако подчеркнул, что у НАТО есть определенные ожидания касательно дальнейшей политики талибов."У наших стран также сохраняются возможности для проведения атак дальнего действия", - указал Столтенберг.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато
19:50 05.10.2021
 
Генсек НАТО рассказал о рычагах давления на "Талибан"*

Столтенберг: НАТО сейчас имеет меньше рычагов давления на "Талибан", но они не исчерпаны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у альянса сейчас меньше рычагов давления на радикальное движение "Талибан"*, нежели ранее, однако они "не свелись к нулю".
"У нас, разумеется, сохраняются рычаги давления. Их меньше, чем было ранее, однако они не свелись к нулю", - сказал Столтенгберг, выступая в Джорджтаунском университете.
Генсек альянса также заявил, что не хотел бы возлагать какие-то надежды на "Талибан"* после захвата движением власти в Афганистане, однако подчеркнул, что у НАТО есть определенные ожидания касательно дальнейшей политики талибов.
"У наших стран также сохраняются возможности для проведения атак дальнего действия", - указал Столтенберг.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреЙенс СтолтенбергТалибанАфганистанНАТО
 
 
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