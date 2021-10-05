https://ria.ru/20211005/nato-1753245640.html

Генсек НАТО рассказал о рычагах давления на "Талибан"*

Генсек НАТО рассказал о рычагах давления на "Талибан"* - РИА Новости, 05.10.2021

Генсек НАТО рассказал о рычагах давления на "Талибан"*

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у альянса сейчас меньше рычагов давления на радикальное движение "Талибан"*, нежели ранее, однако они... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T19:50

2021-10-05T19:50

2021-10-05T19:50

в мире

йенс столтенберг

талибан

афганистан

нато

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у альянса сейчас меньше рычагов давления на радикальное движение "Талибан"*, нежели ранее, однако они "не свелись к нулю".Генсек альянса также заявил, что не хотел бы возлагать какие-то надежды на "Талибан"* после захвата движением власти в Афганистане, однако подчеркнул, что у НАТО есть определенные ожидания касательно дальнейшей политики талибов."У наших стран также сохраняются возможности для проведения атак дальнего действия", - указал Столтенберг.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html

афганистан

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в мире, йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато