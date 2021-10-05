https://ria.ru/20211005/muzhskoe_gosudarstvo-1753204504.html
Прокуратура потребовала запретить организацию "Мужское государство"
Прокуратура потребовала запретить организацию "Мужское государство" - РИА Новости, 05.10.2021
Прокуратура потребовала запретить организацию "Мужское государство"
Прокуратура Нижегородской области потребовала признать экстремистской организацией и запретить объединение "Мужское государство". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:23
2021-10-05T16:23
2021-10-05T17:47
нижегородская область
общество
россия
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КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области потребовала признать экстремистской организацией и запретить объединение "Мужское государство".Материалы поступили в областной суд, их приняли к производству.Ранее в Сети неоднократно появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения. По информации СМИ, оно также устроило атаку на сеть доставки ресторанов "Тануки", обвинив их в ЛГБТ-пропаганде.В декабре 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил основателя "Мужского государства" Владислава Позднякова к двум годам лишения свободы условно за "действия экстремистской направленности". Позднее его освободили от наказания из-за частичной декриминализации статьи 282 УК.
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нижегородская область, общество, россия
16:23 05.10.2021 (обновлено: 17:47 05.10.2021)
Прокуратура потребовала запретить организацию "Мужское государство"
Прокуратура потребовала признать экстремистским объединение "Мужское государство"