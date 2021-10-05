https://ria.ru/20211005/muzhskoe_gosudarstvo-1753204504.html

Прокуратура потребовала запретить организацию "Мужское государство"

Прокуратура потребовала запретить организацию "Мужское государство" - РИА Новости, 05.10.2021

Прокуратура потребовала запретить организацию "Мужское государство"

Прокуратура Нижегородской области потребовала признать экстремистской организацией и запретить объединение "Мужское государство". РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:23

2021-10-05T16:23

2021-10-05T17:47

нижегородская область

общество

россия

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КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области потребовала признать экстремистской организацией и запретить объединение "Мужское государство".Материалы поступили в областной суд, их приняли к производству.Ранее в Сети неоднократно появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения. По информации СМИ, оно также устроило атаку на сеть доставки ресторанов "Тануки", обвинив их в ЛГБТ-пропаганде.В декабре 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил основателя "Мужского государства" Владислава Позднякова к двум годам лишения свободы условно за "действия экстремистской направленности". Позднее его освободили от наказания из-за частичной декриминализации статьи 282 УК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/lebedev-1748582662.html

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2021

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нижегородская область, общество, россия