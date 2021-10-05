Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211005/muzei-1753232103.html
"Досье Пандоры": музеи покупали незаконно вывезенные предметы искусства
"Досье Пандоры": музеи покупали незаконно вывезенные предметы искусства - РИА Новости, 05.10.2021
"Досье Пандоры": музеи покупали незаконно вывезенные предметы искусства
Трастовые фонды и офшоры используются для незаконной торговли предметами искусства и антиквариата, часть из них обнаружена в коллекциях таких известных музеев,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:32
2021-10-05T18:38
культура
the metropolitan museum of art
британский музей
музеи
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151216/26/1512162651_0:274:5266:3236_1920x0_80_0_0_636777640c4ef9da6012ee968a819d04.jpg
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Трастовые фонды и офшоры используются для незаконной торговли предметами искусства и антиквариата, часть из них обнаружена в коллекциях таких известных музеев, как Метрополитен в Нью-Йорке, Британский музей, Национальная галерея Австралии, говорится в статье Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), подготовленной на основе "досье Пандоры" о теневых финансовых схемах и якобы участия в них мировых политиков.В статье отмечается, что многие памятники кхмерского искусства были незаконно вывезены из Камбоджи. Основным фигурантом дела был коллекционер Дуглас Лэтчфорд, который, сотрудничая с преступными сетями, грабившими кхмерские памятники и священные храмы, вывозил эти богатства из страны. Для сокрытия их происхождения и доходов от продажи он создал два трастовых фонда, зарегистрированных на острове Джерси. Согласно "досье Пандоры", многие из этих предметов искусства были в итоге проданы всемирно известным музеям, которые не смогли позже предоставить документов, свидетельствующих о том, что предметы были вывезены с согласия правительства страны.При этом в рекомендациях американского альянса музеев говорится, что музеи должны "тщательно исследовать происхождение предмета до его приобретения" и "прилагать серьезные усилия с целью получения документации об истории объекта, в том числе импортные и экспортные лицензии".Среди этих музеев указываются нью-йоркский Метрополитен, Британский музей в Лондоне, Национальная галерея Австралии, американские музеи искусств в Денвере и Кливленде.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. Консорциум утверждает, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
https://ria.ru/20211005/artefact-1753033847.html
https://ria.ru/20211002/skulptura-1752669151.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151216/26/1512162651_292:0:4972:3510_1920x0_80_0_0_9baece29024f29c0f95c2d2cd1eb2541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
the metropolitan museum of art, британский музей, музеи, новости культуры
18:32 05.10.2021 (обновлено: 18:38 05.10.2021)
 
"Досье Пандоры": музеи покупали незаконно вывезенные предметы искусства

"Досье Пандоры": Известные музеи покупали незаконно вывезенные предметы искусства

© AP Photo / Mary AltafferИтальянские туристы в Музее искусств Метрополитен. 4 января 2018
Итальянские туристы в Музее искусств Метрополитен. 4 января 2018 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Трастовые фонды и офшоры используются для незаконной торговли предметами искусства и антиквариата, часть из них обнаружена в коллекциях таких известных музеев, как Метрополитен в Нью-Йорке, Британский музей, Национальная галерея Австралии, говорится в статье Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), подготовленной на основе "досье Пандоры" о теневых финансовых схемах и якобы участия в них мировых политиков.
В статье отмечается, что многие памятники кхмерского искусства были незаконно вывезены из Камбоджи. Основным фигурантом дела был коллекционер Дуглас Лэтчфорд, который, сотрудничая с преступными сетями, грабившими кхмерские памятники и священные храмы, вывозил эти богатства из страны.
Для сокрытия их происхождения и доходов от продажи он создал два трастовых фонда, зарегистрированных на острове Джерси. Согласно "досье Пандоры", многие из этих предметов искусства были в итоге проданы всемирно известным музеям, которые не смогли позже предоставить документов, свидетельствующих о том, что предметы были вывезены с согласия правительства страны.
При этом в рекомендациях американского альянса музеев говорится, что музеи должны "тщательно исследовать происхождение предмета до его приобретения" и "прилагать серьезные усилия с целью получения документации об истории объекта, в том числе импортные и экспортные лицензии".
Древние артефакты возвращенные Бельгией Египту - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 06:53Культура
Бельгия вернула Египту артефакты, которые были незаконно вывезены из страны
Среди этих музеев указываются нью-йоркский Метрополитен, Британский музей в Лондоне, Национальная галерея Австралии, американские музеи искусств в Денвере и Кливленде.
"На протяжении многих лет офшорные компании и трасты позволяли дилерам, занимающимся продажами в сфере искусства, и коллекционерам участвовать в незаконных схемах: отмывании денег, завышении цен на продаваемые предметы искусства, сокрытии прав собственности, уклонении от налогов", - говорится в досье. Отмечается, что эти трасты располагаются в Лихтенштейне, Панаме, на Каймановых островах "и других похожих местах".
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. Консорциум утверждает, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
Скульптура индуистского божества Шивы X века - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 06:35Культура
Метрополитен-музей объявил, что вернет скульптуру X века Непалу
 
КультураThe Metropolitan Museum of ArtБританский музейМузеиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Киодо сообщило, что в Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
02:45Диетолог рассказал, что произойдет, если есть миндаль каждый день
Лента новостейМолния