https://ria.ru/20211005/muzei-1753232103.html

"Досье Пандоры": музеи покупали незаконно вывезенные предметы искусства

"Досье Пандоры": музеи покупали незаконно вывезенные предметы искусства - РИА Новости, 05.10.2021

"Досье Пандоры": музеи покупали незаконно вывезенные предметы искусства

Трастовые фонды и офшоры используются для незаконной торговли предметами искусства и антиквариата, часть из них обнаружена в коллекциях таких известных музеев,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:32

2021-10-05T18:32

2021-10-05T18:38

культура

the metropolitan museum of art

британский музей

музеи

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151216/26/1512162651_0:274:5266:3236_1920x0_80_0_0_636777640c4ef9da6012ee968a819d04.jpg

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Трастовые фонды и офшоры используются для незаконной торговли предметами искусства и антиквариата, часть из них обнаружена в коллекциях таких известных музеев, как Метрополитен в Нью-Йорке, Британский музей, Национальная галерея Австралии, говорится в статье Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), подготовленной на основе "досье Пандоры" о теневых финансовых схемах и якобы участия в них мировых политиков.В статье отмечается, что многие памятники кхмерского искусства были незаконно вывезены из Камбоджи. Основным фигурантом дела был коллекционер Дуглас Лэтчфорд, который, сотрудничая с преступными сетями, грабившими кхмерские памятники и священные храмы, вывозил эти богатства из страны. Для сокрытия их происхождения и доходов от продажи он создал два трастовых фонда, зарегистрированных на острове Джерси. Согласно "досье Пандоры", многие из этих предметов искусства были в итоге проданы всемирно известным музеям, которые не смогли позже предоставить документов, свидетельствующих о том, что предметы были вывезены с согласия правительства страны.При этом в рекомендациях американского альянса музеев говорится, что музеи должны "тщательно исследовать происхождение предмета до его приобретения" и "прилагать серьезные усилия с целью получения документации об истории объекта, в том числе импортные и экспортные лицензии".Среди этих музеев указываются нью-йоркский Метрополитен, Британский музей в Лондоне, Национальная галерея Австралии, американские музеи искусств в Денвере и Кливленде.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. Консорциум утверждает, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

https://ria.ru/20211005/artefact-1753033847.html

https://ria.ru/20211002/skulptura-1752669151.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

the metropolitan museum of art, британский музей, музеи, новости культуры