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Вокалист Depeche Mode рассказал о совместной работе с группой Metallica
Вокалист Depeche Mode рассказал о совместной работе с группой Metallica - РИА Новости, 05.10.2021
Вокалист Depeche Mode рассказал о совместной работе с группой Metallica
Дэвид Гаан, английский музыкант и вокалист Depeche Mode в подкасте The Metallica Podcast поделился своим опытом работы с участниками американской метал-группы... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T02:06
2021-10-05T02:06
2021-10-05T02:06
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дэвид Гаан, английский музыкант и вокалист Depeche Mode в подкасте The Metallica Podcast поделился своим опытом работы с участниками американской метал-группы Metallica.Ранее Гаан участвовал в записи кавер-альбома "Blacklist", посвященного 30-летию с выхода культовой пластинки Metallica под названием "The Black Album". Он был одним из четырнадцати музыкантов, перепевших балладу "Nothing Else Matters".Гаан отметил, что между Depeche и Metallica существует близость с точки зрения мрака.О записи музыки Дэвид Гаан сказал, что не видит смысла в том, чтобы просто переделывать то, что сделал кто-то другой. В записи "Blacklist", релиз которого состоялся 10 сентября, также приняли участие Майли Сайрус, Камаси Вашингтон, Кори Тейлор, Алессия Кара, Фиби Бриджерс, The Warning, Royal Blood и многие другие.
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новости культуры, музыка, depeche mode, дэвид гаан, metallica, майли сайрус
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Дэвид Гаан, английский музыкант и вокалист Depeche Mode в подкасте The Metallica Podcast поделился
своим опытом работы с участниками американской метал-группы Metallica.
Ранее Гаан участвовал
в записи кавер-альбома "Blacklist", посвященного 30-летию с выхода культовой пластинки Metallica под названием "The Black Album". Он был одним из четырнадцати музыкантов, перепевших балладу "Nothing Else Matters".
Гаан отметил, что между Depeche и Metallica существует близость с точки зрения мрака.
"С Metallica у нас есть общий тип поклонников, людей, которые считают группу частью своей жизни. Для них все это — воспоминания, а для кого-то способ наполниться надеждой или тьмой. Эта темная сторона и есть то общее, что нас объединяет", — прокомментировал вокалист Depeche Mode.
О записи музыки Дэвид Гаан сказал, что не видит смысла в том, чтобы просто переделывать то, что сделал кто-то другой.
"Единственная причина для этого, если все изначально было плохо, — пояснил музыкант. — Но песни Metallica — отличные, поэтому я думал о том, как извлечь суть из того, что уже есть, а затем попытаться создать что-то еще", — добавил Гаан.
В записи "Blacklist", релиз которого состоялся 10 сентября, также приняли участие Майли Сайрус, Камаси Вашингтон, Кори Тейлор, Алессия Кара, Фиби Бриджерс, The Warning, Royal Blood и многие другие.