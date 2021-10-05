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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211005/music-1753019386.html
Вокалист Depeche Mode рассказал о совместной работе с группой Metallica
Вокалист Depeche Mode рассказал о совместной работе с группой Metallica - РИА Новости, 05.10.2021
Вокалист Depeche Mode рассказал о совместной работе с группой Metallica
Дэвид Гаан, английский музыкант и вокалист Depeche Mode в подкасте The Metallica Podcast поделился своим опытом работы с участниками американской метал-группы... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T02:06
2021-10-05T02:06
культура
новости культуры
музыка
depeche mode
дэвид гаан
metallica
майли сайрус
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дэвид Гаан, английский музыкант и вокалист Depeche Mode в подкасте The Metallica Podcast поделился своим опытом работы с участниками американской метал-группы Metallica.Ранее Гаан участвовал в записи кавер-альбома "Blacklist", посвященного 30-летию с выхода культовой пластинки Metallica под названием "The Black Album". Он был одним из четырнадцати музыкантов, перепевших балладу "Nothing Else Matters".Гаан отметил, что между Depeche и Metallica существует близость с точки зрения мрака.О записи музыки Дэвид Гаан сказал, что не видит смысла в том, чтобы просто переделывать то, что сделал кто-то другой. В записи "Blacklist", релиз которого состоялся 10 сентября, также приняли участие Майли Сайрус, Камаси Вашингтон, Кори Тейлор, Алессия Кара, Фиби Бриджерс, The Warning, Royal Blood и многие другие.
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новости культуры, музыка, depeche mode, дэвид гаан, metallica, майли сайрус
02:06 05.10.2021
 

Вокалист Depeche Mode рассказал о совместной работе с группой Metallica

© AFP 2021 / APA/‪George Hochmut/Fred Tanneau Джеймс Хэтфилд / Дэвид Гаан
Джеймс Хэтфилд / Дэвид Гаан - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AFP 2021 / APA/‪George Hochmut/Fred Tanneau
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дэвид Гаан, английский музыкант и вокалист Depeche Mode в подкасте The Metallica Podcast поделился своим опытом работы с участниками американской метал-группы Metallica.
Ранее Гаан участвовал в записи кавер-альбома "Blacklist", посвященного 30-летию с выхода культовой пластинки Metallica под названием "The Black Album". Он был одним из четырнадцати музыкантов, перепевших балладу "Nothing Else Matters".
Гаан отметил, что между Depeche и Metallica существует близость с точки зрения мрака.
"С Metallica у нас есть общий тип поклонников, людей, которые считают группу частью своей жизни. Для них все это — воспоминания, а для кого-то способ наполниться надеждой или тьмой. Эта темная сторона и есть то общее, что нас объединяет", — прокомментировал вокалист Depeche Mode.
О записи музыки Дэвид Гаан сказал, что не видит смысла в том, чтобы просто переделывать то, что сделал кто-то другой.

"Единственная причина для этого, если все изначально было плохо, — пояснил музыкант. — Но песни Metallica — отличные, поэтому я думал о том, как извлечь суть из того, что уже есть, а затем попытаться создать что-то еще", — добавил Гаан.

В записи "Blacklist", релиз которого состоялся 10 сентября, также приняли участие Майли Сайрус, Камаси Вашингтон, Кори Тейлор, Алессия Кара, Фиби Бриджерс, The Warning, Royal Blood и многие другие.
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