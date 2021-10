https://ria.ru/20211005/music-1753019386.html

Вокалист Depeche Mode рассказал о совместной работе с группой Metallica

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дэвид Гаан, английский музыкант и вокалист Depeche Mode в подкасте The Metallica Podcast поделился своим опытом работы с участниками американской метал-группы Metallica.Ранее Гаан участвовал в записи кавер-альбома "Blacklist", посвященного 30-летию с выхода культовой пластинки Metallica под названием "The Black Album". Он был одним из четырнадцати музыкантов, перепевших балладу "Nothing Else Matters".Гаан отметил, что между Depeche и Metallica существует близость с точки зрения мрака.О записи музыки Дэвид Гаан сказал, что не видит смысла в том, чтобы просто переделывать то, что сделал кто-то другой. В записи "Blacklist", релиз которого состоялся 10 сентября, также приняли участие Майли Сайрус, Камаси Вашингтон, Кори Тейлор, Алессия Кара, Фиби Бриджерс, The Warning, Royal Blood и многие другие.

