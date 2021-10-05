https://ria.ru/20211005/moskva-1753104216.html

Москва присоединилась к нацпроекту по поддержке занятости

Москва присоединилась к нацпроекту по поддержке занятости - РИА Новости, 05.10.2021

Москва присоединилась к нацпроекту по поддержке занятости

Москва присоединилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", участниками станут более 560 предприятий, сообщается на... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:24

2021-10-05T08:24

2021-10-05T10:57

экономика

москва

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москва присоединилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", участниками станут более 560 предприятий, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы."Москва присоединилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости". Он будет реализован в статусе федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.По его словам, к 2024 году проект охватит 563 московских предприятия, которым окажут помощь в настройке производственного процесса и обучении сотрудников по методике бережливого производства."Эти мероприятия позволят создать на предприятиях условия для повышения производительности труда и эффективности производства, будут способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции", - добавляются слова Ефимова.

https://ria.ru/20211001/rosstat-1752756949.html

https://ria.ru/20211004/tekhnologii-1752924326.html

москва

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2021

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экономика, москва, владимир ефимов (политик)