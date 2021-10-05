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Москва присоединилась к нацпроекту по поддержке занятости
Москва присоединилась к нацпроекту по поддержке занятости - РИА Новости, 05.10.2021
Москва присоединилась к нацпроекту по поддержке занятости
Москва присоединилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", участниками станут более 560 предприятий, сообщается на... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:24
2021-10-05T10:57
экономика
москва
владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москва присоединилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", участниками станут более 560 предприятий, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы."Москва присоединилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости". Он будет реализован в статусе федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.По его словам, к 2024 году проект охватит 563 московских предприятия, которым окажут помощь в настройке производственного процесса и обучении сотрудников по методике бережливого производства."Эти мероприятия позволят создать на предприятиях условия для повышения производительности труда и эффективности производства, будут способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции", - добавляются слова Ефимова.
https://ria.ru/20211001/rosstat-1752756949.html
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экономика, москва, владимир ефимов (политик)
08:24 05.10.2021 (обновлено: 10:57 05.10.2021)
 
Москва присоединилась к нацпроекту по поддержке занятости

Москва присоединилась к нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости"

© Фото предоставлено департаментом инвестиционной и промышленной политики МосквыВид Москвы
Вид Москвы
© Фото предоставлено департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москва присоединилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", участниками станут более 560 предприятий, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Москва присоединилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости". Он будет реализован в статусе федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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По его словам, к 2024 году проект охватит 563 московских предприятия, которым окажут помощь в настройке производственного процесса и обучении сотрудников по методике бережливого производства.
"Эти мероприятия позволят создать на предприятиях условия для повышения производительности труда и эффективности производства, будут способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции", - добавляются слова Ефимова.
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