https://ria.ru/20211005/moshennichestvo-1753092243.html
Раскрыты уловки мошенников при покупках в интернете
Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете - РИА Новости, 05.10.2021
Раскрыты уловки мошенников при покупках в интернете
Мошенники, обманывающие любителей интернет-покупок, становятся все активнее, а ущерб от них стабильно растет. Какие уловки они применяют и как не поддаться на... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T02:17
2021-10-05T02:17
2021-10-05T02:17
общество
технологии
роскачество
мошенничество
сергей кузьменко
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мошенники, обманывающие любителей интернет-покупок, становятся все активнее, а ущерб от них стабильно растет. Какие уловки они применяют и как не поддаться на удочку, рассказал агентству “Прайм” старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Прежде всего, необходимо проверить сайт интернет-магазина - его доменное имя подделывают очень часто. Для этого имя известного магазина пишут с ошибками или подделывают доменные окончания. Настоящий сайт должен использовать протокол https и иметь действующий сертификат безопасности. И, конечно, ничего нельзя покупать на свежезарегистрированных площадках.Также нельзя поддаваться соблазну купить товар дешевле. “Перед покупкой обращайте внимание на цену в сравнении с другими ресурсами. Если на понравившемся вам сайте скидка непропорционально большая, то это повод не обрадоваться, а насторожиться: вас могут заманить, чтобы вы ввели свои персональные данные, а особенно данные карты. Помните про бесплатный сыр”, - предупреждает эксперт.
https://ria.ru/20211004/rozygrysh-1752920038.html
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общество, технологии, роскачество, мошенничество, сергей кузьменко
Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
Эксперт Кузьменко предупредил о росте случаев обмана при покупках в онлайн-магазинах