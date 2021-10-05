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Мишустин пообещал позвонить своим учителям
Мишустин пообещал позвонить своим учителям - РИА Новости, 05.10.2021
Мишустин пообещал позвонить своим учителям
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помнит каждого своего учителя, и обещал позвонить им поздравить с праздником. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:24
2021-10-05T15:24
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помнит каждого своего учителя, и обещал позвонить им поздравить с праздником.В День учителя премьер вручил правительственные премии в области образования."Я помню каждого своего учителя, который дал мне то, что дал. Те основы, которые были. Родители и школа - это основы воспитания и духовного, и профессионального, будущего человека, гражданина великой страны. И хочу вас от всей души еще раз поблагодарить, поздравить с этим замечательным праздником. Я сейчас позвоню своим учителям. Пусть у вас на душе будет светло", - сказал премьер.Мишустин подчеркнул, что "именно учителя, которые нас сопровождают всю жизнь, становятся потом теми элементами фундамента, опоры, которая в будущем дает человеку возможность уже построить все свои качества".
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общество, михаил мишустин
15:24 05.10.2021
 
Мишустин пообещал позвонить своим учителям

Премьер Мишустин рассказал, что помнит каждого своего учителя, и обещал позвонить им

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помнит каждого своего учителя, и обещал позвонить им поздравить с праздником.
В День учителя премьер вручил правительственные премии в области образования.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ 2021 года в области образования и почётных грамот правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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"Я помню каждого своего учителя, который дал мне то, что дал. Те основы, которые были. Родители и школа - это основы воспитания и духовного, и профессионального, будущего человека, гражданина великой страны. И хочу вас от всей души еще раз поблагодарить, поздравить с этим замечательным праздником. Я сейчас позвоню своим учителям. Пусть у вас на душе будет светло", - сказал премьер.
Мишустин подчеркнул, что "именно учителя, которые нас сопровождают всю жизнь, становятся потом теми элементами фундамента, опоры, которая в будущем дает человеку возможность уже построить все свои качества".
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ОбществоМихаил Мишустин
 
 
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