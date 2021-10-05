https://ria.ru/20211005/mishustin-1753188545.html

Мишустин пообещал позвонить своим учителям

Мишустин пообещал позвонить своим учителям - РИА Новости, 05.10.2021

Мишустин пообещал позвонить своим учителям

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помнит каждого своего учителя, и обещал позвонить им поздравить с праздником. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:24

2021-10-05T15:24

2021-10-05T15:24

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помнит каждого своего учителя, и обещал позвонить им поздравить с праздником.В День учителя премьер вручил правительственные премии в области образования."Я помню каждого своего учителя, который дал мне то, что дал. Те основы, которые были. Родители и школа - это основы воспитания и духовного, и профессионального, будущего человека, гражданина великой страны. И хочу вас от всей души еще раз поблагодарить, поздравить с этим замечательным праздником. Я сейчас позвоню своим учителям. Пусть у вас на душе будет светло", - сказал премьер.Мишустин подчеркнул, что "именно учителя, которые нас сопровождают всю жизнь, становятся потом теми элементами фундамента, опоры, которая в будущем дает человеку возможность уже построить все свои качества".

https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753175821.html

https://ria.ru/20211005/obrazovanie-1753184264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин