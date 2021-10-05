https://ria.ru/20211005/mishustin-1753188545.html
Мишустин пообещал позвонить своим учителям
Мишустин пообещал позвонить своим учителям - РИА Новости, 05.10.2021
Мишустин пообещал позвонить своим учителям
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помнит каждого своего учителя, и обещал позвонить им поздравить с праздником. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:24
2021-10-05T15:24
2021-10-05T15:24
общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749837402_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_f85d564a79bbd43b64a7c58d65913032.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помнит каждого своего учителя, и обещал позвонить им поздравить с праздником.В День учителя премьер вручил правительственные премии в области образования."Я помню каждого своего учителя, который дал мне то, что дал. Те основы, которые были. Родители и школа - это основы воспитания и духовного, и профессионального, будущего человека, гражданина великой страны. И хочу вас от всей души еще раз поблагодарить, поздравить с этим замечательным праздником. Я сейчас позвоню своим учителям. Пусть у вас на душе будет светло", - сказал премьер.Мишустин подчеркнул, что "именно учителя, которые нас сопровождают всю жизнь, становятся потом теми элементами фундамента, опоры, которая в будущем дает человеку возможность уже построить все свои качества".
https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753175821.html
https://ria.ru/20211005/obrazovanie-1753184264.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749837402_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_8f315d4f0b82e92c3254678dbc61ef8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин
Мишустин пообещал позвонить своим учителям
Премьер Мишустин рассказал, что помнит каждого своего учителя, и обещал позвонить им
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
рассказал, что помнит каждого своего учителя, и обещал позвонить им поздравить с праздником.
В День учителя премьер вручил правительственные премии в области образования.
"Я помню каждого своего учителя, который дал мне то, что дал. Те основы, которые были. Родители и школа - это основы воспитания и духовного, и профессионального, будущего человека, гражданина великой страны. И хочу вас от всей души еще раз поблагодарить, поздравить с этим замечательным праздником. Я сейчас позвоню своим учителям. Пусть у вас на душе будет светло", - сказал премьер.
Мишустин подчеркнул, что "именно учителя, которые нас сопровождают всю жизнь, становятся потом теми элементами фундамента, опоры, которая в будущем дает человеку возможность уже построить все свои качества".