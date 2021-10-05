https://ria.ru/20211005/mirzalizade-1753169494.html

Суд отменил пожизненный запрет на пребывание в России комика, пошутившего о русских и фекалиях

Суд отменил пожизненный запрет на пребывание Мирзализаде в России - РИА Новости, 05.10.2021

Суд отменил пожизненный запрет на пребывание в России комика, пошутившего о русских и фекалиях

Замоскворецкий суд столицы обязал МВД установить стендап-комику Идраку Мирзализаде разумный срок нежелательности его пребывания в России вместо пожизненного,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:14

2021-10-05T14:14

2021-10-05T15:07

россия

идрак мирзализаде

общество

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сергей бадамшин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы обязал МВД установить стендап-комику Идраку Мирзализаде разумный срок нежелательности его пребывания в России вместо пожизненного, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин."Суд частично удовлетворили наш иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного", - сказал адвокат.В конце августа МВД приняло решение, что пребывание в РФ гражданина Белоруссии Мирзализаде нежелательно, причем пожизненно. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания комика, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Ему предстояло за свой счет приобрести билеты и покинуть пределы страны. Мирзализаде подал иск в суд, оспаривая решение МВД.Таганский суд Москвы 9 августа назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Позднее Мосгорсуд признал это решение законным.На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

https://ria.ru/20210927/komiki-1752005640.html

https://ria.ru/20210916/komik-1750300281.html

https://ria.ru/20211001/bloger-1752687591.html

россия

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россия, идрак мирзализаде, общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сергей бадамшин