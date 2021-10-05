https://ria.ru/20211005/mikrozaymy-1753098695.html
Аналитики выяснили, кто в России чаще всего жалуется на микрозаймы
Аналитики выяснили, кто в России чаще всего жалуется на микрозаймы - РИА Новости, 05.10.2021
Аналитики выяснили, кто в России чаще всего жалуется на микрозаймы
Чаще всего претензии и жалобы в адрес микрофинансовых организаций оставляют клиенты в возрасте от 25 до 44 лет, говорится в исследовании агентства BMB Agency,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T06:06
2021-10-05T06:06
2021-10-05T06:06
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россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Чаще всего претензии и жалобы в адрес микрофинансовых организаций оставляют клиенты в возрасте от 25 до 44 лет, говорится в исследовании агентства BMB Agency, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В обзоре приняли участие компании из рейтинга топ-50 микрофинансовых организаций России. Исследовались уровень финансовой грамотности клиентов МФО и зависимость уровня грамотности от возраста. Исследование проводилось в августе и сентябре этого года.По словам гендиректора МФК "Займер" Романа Макарова, граждане в возрасте от 24 до 45 лет являются основной аудиторией онлайн-сервисов кредитования. Чаще всего они возмущаются отказом в выдаче займа, отсутствием скидок на проценты, а также жалуются на некоторые технические проблемы у онлайн-сервисов. Кроме того, в целом по рынку нередки жалобы на начисления дополнительных комиссий, на нелояльность кредиторов и коллекторских агентств при взыскании задолженности, указывает Макаров.Также заемщики больше всего жалуются на скорость решения их проблем, обращает внимание гендиректор МФК "МигКредит" Олег Гришин. Например, клиент досрочно погасил задолженность и хочет здесь и сейчас получить документ об этом или клиент хочет закрыть задолженность моментально, в то время как на законодательном уровне МФО и банкам дается на это определенный срок. При этом, отмечает Гришин, достаточно большое количество жалоб подается клиентами на эмоциях.
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банки, россия
Аналитики выяснили, кто в России чаще всего жалуется на микрозаймы
BMB Agency сообщило, что люди в возрасте от 25 до 44 лет чаще всего жалуются на микрозаймы
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Чаще всего претензии и жалобы в адрес микрофинансовых организаций оставляют клиенты в возрасте от 25 до 44 лет, говорится в исследовании агентства BMB Agency, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В обзоре приняли участие компании из рейтинга топ-50 микрофинансовых организаций России
. Исследовались уровень финансовой грамотности клиентов МФО и зависимость уровня грамотности от возраста. Исследование проводилось в августе и сентябре этого года.
"Клиенты микрофинансовых организаций в возрасте от 25 до 44 лет являются не только наиболее финансово грамотными, но также чаще всего оставляют жалобы. Свыше 75% респондентов отметили, что клиенты 25-44 лет наиболее часто оставляют жалобы, претензии и предложения в адрес микрофинансовых организаций", - выяснили аналитики.
По словам гендиректора МФК "Займер" Романа Макарова, граждане в возрасте от 24 до 45 лет являются основной аудиторией онлайн-сервисов кредитования. Чаще всего они возмущаются отказом в выдаче займа, отсутствием скидок на проценты, а также жалуются на некоторые технические проблемы у онлайн-сервисов. Кроме того, в целом по рынку нередки жалобы на начисления дополнительных комиссий, на нелояльность кредиторов и коллекторских агентств при взыскании задолженности, указывает Макаров.
Также заемщики больше всего жалуются на скорость решения их проблем, обращает внимание гендиректор МФК "МигКредит" Олег Гришин
. Например, клиент досрочно погасил задолженность и хочет здесь и сейчас получить документ об этом или клиент хочет закрыть задолженность моментально, в то время как на законодательном уровне МФО и банкам дается на это определенный срок. При этом, отмечает Гришин, достаточно большое количество жалоб подается клиентами на эмоциях.