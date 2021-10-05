https://ria.ru/20211005/mifi-1753053450.html

Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине

Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине - РИА Новости, 05.10.2021

Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине

Открытие Джулиуса и Патапутяна, отмеченное нобелевской премией по медицине 2021 года, может лечь в основу перспективных разработок в области реабилитационной... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T03:00

2021-10-05T03:00

2021-10-05T03:00

наука

общество

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

здоровье

нобелевская премия

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университетская наука

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Открытие Джулиуса и Патапутяна, отмеченное нобелевской премией по медицине 2021 года, может лечь в основу перспективных разработок в области реабилитационной медицины, восстановительной терапии и нейробионических протезов, считает доцент Инженерно-физического института биомедицины Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (ИФИБ НИЯУ МИФИ) Дарима Максарова.Нобелевский комитет присудил премию по медицине за 2021 год ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну, изучившим, как живые организмы чувствуют температуру. Исследователи в свое время открыли молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции, приводящие к ощущениям тепла, холода или касаний.Открытие Джулиуса и Патапутяна очень важно, как для развития современной медицинской науки, так и для восстановительного лечения пациентов, отметила Дарима Максарова."Данные по идентификации дополнительных связанных ионных каналов, полученные нобелевскими лауреатами, позволили ученым понять, как разные температуры вызывают электрические сигналы в нервной системе. Эти данные могут иметь практическое применение в области реабилитационной медицины, восстановительной терапии при постинсультных состояниях, в гериатрии (при профилактике и лечении возрастных заболеваний)", - рассказала она.По ее мнению, результаты исследования могут иметь важное применение при разработке мероприятий в области адаптационной медицины (поддержании гомеостаза организма в экстремальных и субэкстремальных условиях, например, при работе в Арктике, Антарктике или в космосе), а также при разработке новых лекарств – анестетиков и спазмолитических препаратов."Сегодня как никогда быстро развиваются реабилитационные технологии, расширяется сфера применения нейроинтерфейсов, которые базируются на открытиях нейрофизиологии, молекулярной биологии и достижениях в области цифровых технологий. В частности, можно ожидать, что открытие нобелевских лауреатов даст импульс усовершенствованию нейробионических протезов конечностей и откроет новые горизонты в области ассистивных технологий", - заключила Максарова.

https://ria.ru/20211004/premiya-1752971272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", здоровье, нобелевская премия, навигатор абитуриента, университетская наука