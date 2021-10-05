https://ria.ru/20211005/lopez-1753219894.html
СМИ: Лопес пропустила премьеру нового фильма с Аффлеком из-за ссоры с Клуни
СМИ: Лопес пропустила премьеру нового фильма с Аффлеком из-за ссоры с Клуни - РИА Новости, 05.10.2021
СМИ: Лопес пропустила премьеру нового фильма с Аффлеком из-за ссоры с Клуни
Нежный бар", в котором снялся ее возлюбленный Бен Аффлек. А все дело, как узнали инсайдеры, в режиссере ленты Джордже Клуни, сообщает The Sun. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:28
2021-10-05T19:28
2021-10-05T19:30
культура
дженнифер лопес
бен аффлек
новости культуры
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дженнифер Лопес пропустила премьеру фильма "Нежный бар", в котором снялся ее возлюбленный Бен Аффлек. А все дело, как узнали инсайдеры, в режиссере ленты Джордже Клуни, сообщает The Sun. "Джен, как известно, находилась в плохих отношениях с Джорджем Клуни, когда они снимались вместе в фильме "Вне поля зрения" (1998). Они терпеть не могли друг друга", — рассказал источник издания. Он отметил, поэтому "не случайно", что певицы не было на красной дорожке.Несмотря на ее отсутствие, Бен Аффлек, кажется, не расстроился. Они с Клуни радостно позировали фотографам на красной дорожке перед премьерным показом картины в Лос-Анджелесе. Инсайдер добавил, что все же "мосты" между Лопес и Клуни "надо восстанавливать". Тем более, что в тот же день, по данным The Sun, ее и Бена Аффлека заметили на пути к другому показу фильма, который прошел в непринужденной обстановке. Туда же приехал и Джордж Клуни. Премьера фильма "Нежный бар", основанного на одноименном романе Джона Мерингера, в американском прокате состоится 17 декабря. Дата выхода ленты в российских кинотеатрах пока не известна.
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/afflek-1749837771.html
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дженнифер лопес, бен аффлек, новости культуры, кино и сериалы, лос-анджелес, джордж клуни
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Дженнифер Лопес пропустила премьеру фильма "
Нежный бар", в котором снялся ее возлюбленный Бен Аффлек. А все дело, как узнали инсайдеры, в режиссере ленты Джордже Клуни, сообщает
The Sun.
"Джен, как известно, находилась в плохих отношениях с Джорджем Клуни, когда они снимались вместе в фильме "Вне поля зрения" (1998). Они терпеть не могли друг друга", — рассказал источник издания.
Он отметил, поэтому "не случайно", что певицы не было на красной дорожке.
Несмотря на ее отсутствие, Бен Аффлек, кажется, не расстроился. Они с Клуни радостно позировали фотографам на красной дорожке перед премьерным показом картины в Лос-Анджелесе.
Инсайдер добавил, что все же "мосты" между Лопес и Клуни "надо восстанавливать". Тем более, что в тот же день, по данным The Sun, ее и Бена Аффлека заметили на пути к другому показу фильма, который прошел в непринужденной обстановке. Туда же приехал и Джордж Клуни.
Премьера фильма "Нежный бар", основанного на одноименном романе Джона Мерингера, в американском прокате состоится 17 декабря. Дата выхода ленты в российских кинотеатрах пока не известна.