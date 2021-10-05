https://ria.ru/20211005/lekarstva-1753194082.html

На Ямале продлили выдачу бесплатных лекарственных наборов

На Ямале продлили выдачу бесплатных лекарственных наборов - РИА Новости, 05.10.2021

На Ямале продлили выдачу бесплатных лекарственных наборов

Выдача бесплатных лекарственных наборов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлена до конца ноября, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:47

2021-10-05T15:47

2021-10-05T15:47

ямало-ненецкий автономный округ

общество

здоровье - общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Выдача бесплатных лекарственных наборов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлена до конца ноября, сообщает пресс-служба губернатора региона.В ЯНАО все пациенты с симптомами ОРВИ получают бесплатные лекарственные наборы. Мера введена по поручению главы региона Дмитрия Артюхова в июле прошлого года. За это время ямальцам выдано более 300 тысяч наборов."Этой осенью мы снова наблюдаем, что количество обращений за медицинской помощью пациентов с симптомами ОРВИ растет. Поэтому регионом принято решение о продлении выдачи бесплатных лекарственных наборов. Данная мера поддержки позволяет своевременно начать лечение, тем самым сохранить легкое течение заболевания и снизить риск распространения простудных заболеваний", - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков. Его слова приводит пресс-служба. Власти уточняют, что выдача наборов продлена до конца ноября.Пакет с лекарствами от ОРВИ выдают на первичном приеме у терапевта или педиатра, а также при вызове врача на дом. В зависимости от возраста пациента и симптомов заболевания набор содержит от семи до 13 лекарственных препаратов.В наборы входят противовирусные, жаропонижающие, муколитические, противомикробные, антисептические средства, назальные спреи, витамины. В некоторые комплекты дополнительно входят антибиотик и эубиотик. Списки составлены на основе временных методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению острых вирусных инфекций.Для доставки лекарственных наборов пациентам на дом в больницы региона в этом году поступили семь автомобилей амбулаторной помощи. Машины приобретены в рамках новой региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". По два автомобиля получили Лабытнангская и Тарко-Салинская больницы, по одной - Губкинская, Яр-Салинская и Аксарковская, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20210927/uslugi-1752047210.html

https://ria.ru/20210917/yamal-1750605931.html

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общество, здоровье - общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия