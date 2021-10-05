Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211005/lekarstva-1753194082.html
На Ямале продлили выдачу бесплатных лекарственных наборов
На Ямале продлили выдачу бесплатных лекарственных наборов - РИА Новости, 05.10.2021
На Ямале продлили выдачу бесплатных лекарственных наборов
Выдача бесплатных лекарственных наборов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлена до конца ноября, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:47
2021-10-05T15:47
ямало-ненецкий автономный округ
общество
здоровье - общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a461c1d48c262f8125e4cb91ba5034fd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Выдача бесплатных лекарственных наборов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлена до конца ноября, сообщает пресс-служба губернатора региона.В ЯНАО все пациенты с симптомами ОРВИ получают бесплатные лекарственные наборы. Мера введена по поручению главы региона Дмитрия Артюхова в июле прошлого года. За это время ямальцам выдано более 300 тысяч наборов."Этой осенью мы снова наблюдаем, что количество обращений за медицинской помощью пациентов с симптомами ОРВИ растет. Поэтому регионом принято решение о продлении выдачи бесплатных лекарственных наборов. Данная мера поддержки позволяет своевременно начать лечение, тем самым сохранить легкое течение заболевания и снизить риск распространения простудных заболеваний", - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков. Его слова приводит пресс-служба. Власти уточняют, что выдача наборов продлена до конца ноября.Пакет с лекарствами от ОРВИ выдают на первичном приеме у терапевта или педиатра, а также при вызове врача на дом. В зависимости от возраста пациента и симптомов заболевания набор содержит от семи до 13 лекарственных препаратов.В наборы входят противовирусные, жаропонижающие, муколитические, противомикробные, антисептические средства, назальные спреи, витамины. В некоторые комплекты дополнительно входят антибиотик и эубиотик. Списки составлены на основе временных методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению острых вирусных инфекций.Для доставки лекарственных наборов пациентам на дом в больницы региона в этом году поступили семь автомобилей амбулаторной помощи. Машины приобретены в рамках новой региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". По два автомобиля получили Лабытнангская и Тарко-Салинская больницы, по одной - Губкинская, Яр-Салинская и Аксарковская, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20210927/uslugi-1752047210.html
https://ria.ru/20210917/yamal-1750605931.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3326f7cd4fe772d8c0f184fd89f76850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
15:47 05.10.2021
 
На Ямале продлили выдачу бесплатных лекарственных наборов

На Ямале продлили выдачу бесплатных лекарственных наборов до конца ноября

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Выдача бесплатных лекарственных наборов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлена до конца ноября, сообщает пресс-служба губернатора региона.
В ЯНАО все пациенты с симптомами ОРВИ получают бесплатные лекарственные наборы. Мера введена по поручению главы региона Дмитрия Артюхова в июле прошлого года. За это время ямальцам выдано более 300 тысяч наборов.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 17:22Ямало-Ненецкий автономный округ
Глава ЯНАО поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах
"Этой осенью мы снова наблюдаем, что количество обращений за медицинской помощью пациентов с симптомами ОРВИ растет. Поэтому регионом принято решение о продлении выдачи бесплатных лекарственных наборов. Данная мера поддержки позволяет своевременно начать лечение, тем самым сохранить легкое течение заболевания и снизить риск распространения простудных заболеваний", - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков. Его слова приводит пресс-служба. Власти уточняют, что выдача наборов продлена до конца ноября.
Пакет с лекарствами от ОРВИ выдают на первичном приеме у терапевта или педиатра, а также при вызове врача на дом. В зависимости от возраста пациента и симптомов заболевания набор содержит от семи до 13 лекарственных препаратов.
В наборы входят противовирусные, жаропонижающие, муколитические, противомикробные, антисептические средства, назальные спреи, витамины. В некоторые комплекты дополнительно входят антибиотик и эубиотик. Списки составлены на основе временных методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению острых вирусных инфекций.
Для доставки лекарственных наборов пациентам на дом в больницы региона в этом году поступили семь автомобилей амбулаторной помощи. Машины приобретены в рамках новой региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". По два автомобиля получили Лабытнангская и Тарко-Салинская больницы, по одной - Губкинская, Яр-Салинская и Аксарковская, отмечает пресс-служба.
Чум в Тиманской тундре, НАО - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 19:41Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО вручил семье из Ямальского района чумовой капитал
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЗдоровье - ОбществоЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Киодо сообщило, что в Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
02:45Диетолог рассказал, что произойдет, если есть миндаль каждый день
Лента новостейМолния