https://ria.ru/20211005/legkie-1753176700.html

Ученые выявили ключевой элемент иммунитета легких

Ученые выявили ключевой элемент иммунитета легких - РИА Новости, 05.10.2021

Ученые выявили ключевой элемент иммунитета легких

Ученые из США и Германии обнаружили в эпителиальных клетках легких соединение, ответственное за формирование особого легочного иммунитета, необходимого для... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:44

2021-10-05T14:44

2021-10-05T16:06

наука

сша

германия

здоровье

легкие

биология

иммунитет

рак легких

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ученые из США и Германии обнаружили в эпителиальных клетках легких соединение, ответственное за формирование особого легочного иммунитета, необходимого для борьбы со всеми легочными заболеваниями, включая COVID-19, пневмонию, рак легких, астму и ХОБЛ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.В отличие от системного иммунитета, который находится в центре внимания биомедицинских исследований, факторы, влияющие на формирование и регулирование иммунитета легких, до сих пор по большей части оставались неизвестными.Исследователи из Медицинской школы Бостонского университета (BUSM) вместе с немецкими коллегами из Института по исследованиям сердца и легких Макса Планка обнаружили, что контроль над иммунитетом легких осуществляют эпителиальные клетки, выстилающие воздушное пространство легких. И делают они это с помощью специализированной молекулы MHC-II, которая сообщает информацию о проникшем в легкие патогене резидентным лимфоцитам памяти, или TRM-клеткам."Эпителиальные клетки в легких обычно рассматриваются только как поддерживающие дыхательные функции. Но оказалось, что MHC-II на эпителиальных клетках легких сообщает TRM-клеткам, куда идти и что делать. Это новое и неожиданное открытие", — приводятся в пресс-релизе Бостонского университета слова руководителя исследования доктора Джозефа Мизгерда (Joseph Mizgerd), профессора медицины, микробиологии и биохимии в BUSM.Изучив клетки легких человека и животных, авторы выяснили, что все эпителиальные клетки экспрессируют MHC-II и во время инфекций эта экспрессия увеличивается. Единственная известная функция MHC-II — обучать иммунные Т-клетки памяти типа CD4+. В клеточных культурах эпителиальные клетки легких используют эту молекулу, чтобы указывать Т-клеткам, что им делать, чтобы надлежащим образом реагировать на микробы, вызывающие инфекцию."Наше исследование предполагает, что эпителиальные клетки легких сродни привратникам, которые определяют местонахождение аванпостов TRM-клеток CD4+ и влияют на их способность бороться с инфекциями, — говорит первый автор статьи, доктор Анукул Шеной (Anukul Shenoy), сотрудник Легочного центра BUSM. — Учитывая, что клетки TRM, помимо своей защитной роли при пневмонии, играют ключевую роль в борьбе с раком и в профилактике астмы, наши результаты имеют большое значение для понимания, предотвращения и лечения многих заболеваний легких".Когда ученые подавили выработку MHC-II эпителиальными клетками легких, количество CD4+ Т-клеток в легких сократилось, а в крови осталось прежним. По мнению авторов, это доказывает то, что MHC-II отвечает только за легочный иммунитет, что определяет перспективность этой молекулы в разработке новых методов лечения."Мы можем использовать собственные эпителиальные клетки легких пациентов, чтобы включать защитные функции TRM-клеток при пневмонии или раке и отключать их, если это будет необходимо, например при астме", — объясняет Шеной.В частности, считают исследователи, MHC-II может стать молекулярной мишенью при иммунно-направленной терапии рака легких — методе терапии ингибиторами контрольных точек.

https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751133569.html

https://ria.ru/20211001/postkovid-1752657215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, германия, здоровье, легкие, биология, иммунитет, рак легких, коронавирус covid-19