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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211005/kurs-1753160972.html
Официальный курс евро на среду снизился на 46 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 46 копеек - РИА Новости, 05.10.2021
Официальный курс евро на среду снизился на 46 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 46,32 копейки, до 84,1723 рубля, курс доллара - на 35,53 копейки, до 72,5686 рубля,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:31
2021-10-05T13:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 46,32 копейки, до 84,1723 рубля, курс доллара - на 35,53 копейки, до 72,5686 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 40,38 копейки, составив 77,7902 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:31 05.10.2021
 
Официальный курс евро на среду снизился на 46 копеек

ЦБ: официальный курс евро на среду снизился на 46 копеек, до 84,17 рубля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 46,32 копейки, до 84,1723 рубля, курс доллара - на 35,53 копейки, до 72,5686 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 40,38 копейки, составив 77,7902 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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