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Калужская область
https://ria.ru/20211005/kredity-1753246213.html
Калужская область одной из первых получит инфраструктурные кредиты
Калужская область одной из первых получит инфраструктурные кредиты - РИА Новости, 05.10.2021
Калужская область одной из первых получит инфраструктурные кредиты
Среди трех десятков регионов РФ, защитивших заявки на получение инфраструктурных кредитов, есть и Калужская область, которая в числе первых регионов получит... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:56
2021-10-05T19:56
калужская область
экономика
калужская область
калуга
валентина матвиенко
россия
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КАЛУГА, 5 окт – РИА Новости. Среди трех десятков регионов РФ, защитивших заявки на получение инфраструктурных кредитов, есть и Калужская область, которая в числе первых регионов получит средства на реконструкцию Синих мостов в Калуге, отметил председатель регионального Заксобрания Геннадий Новосельцев.Председатель регионального законодательного собрания Геннадий Новосельцев во вторник принял участие в парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Он отметил, что в разговоре о приоритетах бюджета на трёхлетний период активно участвовали представители регионов. Их волновала тема удорожания стоимости строительства, темпы ремонта учебных заведений, финансирование отдыха детей, поддержка наукоградов и другие важные социальные вопросы.По словам спикера Заксобрания, председатель Совфеда Валентина Матвиенко всегда уделяет предложениям регионов приоритетное значение. При ее поддержке регионам были замещены коммерческие кредиты бюджетными, а в дальнейшем они были реструктуризированы. Это позволило регионам, в том числе и Калужской области, распределить высвободившиеся средства на борьбу с пандемией в прошлом году. В этом году регионы также поддержали предложение увеличить финансирование всей сферы здравоохранения, отметил по итогам слушаний Новосельцев."Сейчас заключаются соглашения о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов. Как известно, наш регион в числе первых получит средства на реконструкцию Синих мостов в Калуге. Уже три наши заявки одобрены. Всего пока 31 субъект РФ смог защитить свои проекты", - сказал Новосельцев.Он отметил, что, по мнению выступавших, экономика вернулась на докризисный уровень, по итогам года ожидается рост ВВП порядка 4%. Кроме того, была озвучена информация о мерах, принимаемых правительством для снижения уровня инфляции. Прозвучали заверения, что в следующем году она вернётся на уровень в 4%, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211005/elektroosveschenie-1753224443.html
https://ria.ru/20210928/kaluga-1752228243.html
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экономика, калужская область, калуга, валентина матвиенко, россия
19:56 05.10.2021
 
Калужская область одной из первых получит инфраструктурные кредиты

Спикер ЗС Новосельцев: Калужская область одной из первых получит инфраструктурные кредиты

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Калужской мужской гимназии
Здание Калужской мужской гимназии - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 5 окт – РИА Новости. Среди трех десятков регионов РФ, защитивших заявки на получение инфраструктурных кредитов, есть и Калужская область, которая в числе первых регионов получит средства на реконструкцию Синих мостов в Калуге, отметил председатель регионального Заксобрания Геннадий Новосельцев.
Председатель регионального законодательного собрания Геннадий Новосельцев во вторник принял участие в парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Он отметил, что в разговоре о приоритетах бюджета на трёхлетний период активно участвовали представители регионов. Их волновала тема удорожания стоимости строительства, темпы ремонта учебных заведений, финансирование отдыха детей, поддержка наукоградов и другие важные социальные вопросы.
Калуга - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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По словам спикера Заксобрания, председатель Совфеда Валентина Матвиенко всегда уделяет предложениям регионов приоритетное значение. При ее поддержке регионам были замещены коммерческие кредиты бюджетными, а в дальнейшем они были реструктуризированы. Это позволило регионам, в том числе и Калужской области, распределить высвободившиеся средства на борьбу с пандемией в прошлом году. В этом году регионы также поддержали предложение увеличить финансирование всей сферы здравоохранения, отметил по итогам слушаний Новосельцев.
"Сейчас заключаются соглашения о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов. Как известно, наш регион в числе первых получит средства на реконструкцию Синих мостов в Калуге. Уже три наши заявки одобрены. Всего пока 31 субъект РФ смог защитить свои проекты", - сказал Новосельцев.
Он отметил, что, по мнению выступавших, экономика вернулась на докризисный уровень, по итогам года ожидается рост ВВП порядка 4%. Кроме того, была озвучена информация о мерах, принимаемых правительством для снижения уровня инфляции. Прозвучали заверения, что в следующем году она вернётся на уровень в 4%, говорится в сообщении.
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