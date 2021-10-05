https://ria.ru/20211005/krazha-1753153422.html

Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей

Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей - РИА Новости, 05.10.2021

Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей

Неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось более 14 миллионов рублей, проходящих как вещдок, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:51

2021-10-05T12:51

2021-10-05T13:10

происшествия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

александр бастрыкин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось более 14 миллионов рублей, проходящих как вещдок, возбуждено уголовное дело, расследование стоит на контроле в Центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба СК РФ.По данным следствия, в Казани неустановленные злоумышленники проникли в одно из подразделений СУСК РФ по Татарстану, откуда похитили сейф, в котором находилось свыше 14,6 миллиона рублей, являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу."По данному факту следственными органами СК России по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)... Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - сказали в ведомстве.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю управления Марселю Дулкарнаеву доложить о проведенных следственных действиях.

https://ria.ru/20210217/krazha-1597816865.html

https://ria.ru/20210326/arest-1603035757.html

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), александр бастрыкин, россия