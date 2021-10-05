https://ria.ru/20211005/krazha-1753153422.html
Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей - РИА Новости, 05.10.2021
Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
Неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось более 14 миллионов рублей, проходящих как вещдок, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:51
2021-10-05T12:51
2021-10-05T13:10
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
александр бастрыкин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось более 14 миллионов рублей, проходящих как вещдок, возбуждено уголовное дело, расследование стоит на контроле в Центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба СК РФ.По данным следствия, в Казани неустановленные злоумышленники проникли в одно из подразделений СУСК РФ по Татарстану, откуда похитили сейф, в котором находилось свыше 14,6 миллиона рублей, являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу."По данному факту следственными органами СК России по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)... Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - сказали в ведомстве.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю управления Марселю Дулкарнаеву доложить о проведенных следственных действиях.
https://ria.ru/20210217/krazha-1597816865.html
https://ria.ru/20210326/arest-1603035757.html
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), александр бастрыкин, россия
12:51 05.10.2021 (обновлено: 13:10 05.10.2021)
Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
Из сейфа в здании управления СК в Казани украли 14 миллионов рублей, проходящие как вещдок