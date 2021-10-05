https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753235111.html
Правительство выделило средства для оплаты медпомощи при борьбе с COVID-19
Правительство выделило средства для оплаты медпомощи при борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
Правительство выделило средства для оплаты медпомощи при борьбе с COVID-19
Дополнительно выделенные правительством 110 миллиардов рублей перечислены в регионы для оплаты медицинской помощи при борьбе с коронавирусом, заявил глава... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:30
2021-10-05T16:30
2021-10-05T18:50
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дополнительно выделенные правительством 110 миллиардов рублей перечислены в регионы для оплаты медицинской помощи при борьбе с коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы испытываем достаточно высокую финансовую нагрузку. Правительством дополнительно выделены средства – 110 миллиардов рублей. Все доведены до субъектов для оплаты медицинской помощи", - сказал он на совещании у президента России."Мы сегодня развернули, у нас достаточное количество пунктов вакцинации. Вакцины запасы более чем на 2 месяца в каждом субъекте Российской Федерации", - сказал Мурашко.
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16:30 05.10.2021 (обновлено: 18:50 05.10.2021)
Правительство выделило средства для оплаты медпомощи при борьбе с COVID-19
Правительство выделило 110 миллиардов рублей для оплаты медпомощи при борьбе с COVID-19