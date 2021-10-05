https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753235111.html

Правительство выделило средства для оплаты медпомощи при борьбе с COVID-19

Правительство выделило средства для оплаты медпомощи при борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Правительство выделило средства для оплаты медпомощи при борьбе с COVID-19

Дополнительно выделенные правительством 110 миллиардов рублей перечислены в регионы для оплаты медицинской помощи при борьбе с коронавирусом, заявил глава... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:30

2021-10-05T16:30

2021-10-05T18:50

распространение коронавируса

общество

правительство рф

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579278822_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3526941afe30e8c1a7f2eb652a6e54a3.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дополнительно выделенные правительством 110 миллиардов рублей перечислены в регионы для оплаты медицинской помощи при борьбе с коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы испытываем достаточно высокую финансовую нагрузку. Правительством дополнительно выделены средства – 110 миллиардов рублей. Все доведены до субъектов для оплаты медицинской помощи", - сказал он на совещании у президента России."Мы сегодня развернули, у нас достаточное количество пунктов вакцинации. Вакцины запасы более чем на 2 месяца в каждом субъекте Российской Федерации", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20211005/testirovanie-1753208600.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, правительство рф, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии