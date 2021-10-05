https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753234872.html

Мурашко назвал число госпитализированных пациентов с COVID-19

Мурашко назвал число госпитализированных пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Мурашко назвал число госпитализированных пациентов с COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России развернуто 235 тысяч коек для заболевших коронавирусом, в больницах находятся 212 тысяч пациентов. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:48

2021-10-05T18:48

2021-10-05T18:48

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

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россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России развернуто 235 тысяч коек для заболевших коронавирусом, в больницах находятся 212 тысяч пациентов."Двести тридцать пять (тысяч) коек сегодня развернуто уже, они функционируют, и двести двенадцать тысяч пациентов находятся на лечении в стационарных учреждениях", - сказал он на совещании у президента РФ.

https://ria.ru/20211001/gripp-1752604561.html

россия

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2021

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