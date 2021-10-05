https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753204824.html
Перенесшие COVID-19 в группе риска по гриппу, заявила Попова
Перенесшие COVID-19 в группе риска по гриппу, заявила Попова - РИА Новости, 05.10.2021
Перенесшие COVID-19 в группе риска по гриппу, заявила Попова
Переболевшие коронавирусом входят в группу риска по гриппу, так как у них ослаблен иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:25
2021-10-05T16:25
2021-10-05T18:46
распространение коронавируса
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом входят в группу риска по гриппу, так как у них ослаблен иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас новая группа риска, к уже известным: к ослабленным, к пожилым, к людям, работающим с большим количеством потребителей - у нас присоединилась еще одна группа риска. По мнению специалистов, это люди, перенесшие ковид, потому что у них ослаблен иммунитет. Перенесенный ковид, к сожалению, сопровождается тем, что нарушения иммунной системы длятся еще достаточно долго. Это новая группа риска, которая требует сегодня особого внимания и иммунизации", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, эпидемические пороги по острым респираторным вирусным инфекциям превышены в 62 субъектах. "Это тоже показатель нагрузки на систему здравоохранения. Это инфекции, не связанные с ковидом - это риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа. Сегодня уровни уже выше, чем за весь предыдущий период", - добавила Попова.
https://ria.ru/20210615/kovid-1737108288.html
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общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:25 05.10.2021 (обновлено: 18:46 05.10.2021)
Перенесшие COVID-19 в группе риска по гриппу, заявила Попова
Попова заявила, что перенесшие COVID-19 могут заболеть гриппом из-за слабого иммунитета