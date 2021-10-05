https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753204824.html

Перенесшие COVID-19 в группе риска по гриппу, заявила Попова

Перенесшие COVID-19 в группе риска по гриппу, заявила Попова - РИА Новости, 05.10.2021

Перенесшие COVID-19 в группе риска по гриппу, заявила Попова

Переболевшие коронавирусом входят в группу риска по гриппу, так как у них ослаблен иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:25

2021-10-05T16:25

2021-10-05T18:46

распространение коронавируса

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590613717_0:141:2999:1828_1920x0_80_0_0_7f31ea8eebadd991fd4079688464e748.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом входят в группу риска по гриппу, так как у них ослаблен иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас новая группа риска, к уже известным: к ослабленным, к пожилым, к людям, работающим с большим количеством потребителей - у нас присоединилась еще одна группа риска. По мнению специалистов, это люди, перенесшие ковид, потому что у них ослаблен иммунитет. Перенесенный ковид, к сожалению, сопровождается тем, что нарушения иммунной системы длятся еще достаточно долго. Это новая группа риска, которая требует сегодня особого внимания и иммунизации", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, эпидемические пороги по острым респираторным вирусным инфекциям превышены в 62 субъектах. "Это тоже показатель нагрузки на систему здравоохранения. Это инфекции, не связанные с ковидом - это риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа. Сегодня уровни уже выше, чем за весь предыдущий период", - добавила Попова.

https://ria.ru/20210615/kovid-1737108288.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии