https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753195700.html
Голикова поручила сократить срок получения результатов ПЦР до 24 часов
Голикова поручила сократить срок получения результатов ПЦР до 24 часов - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова поручила сократить срок получения результатов ПЦР до 24 часов
Сроки тестирования россиян на коронавирус должны быть сокращены с 48 до 24 часов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:50
2021-10-05T15:50
2021-10-05T16:03
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сроки тестирования россиян на коронавирус должны быть сокращены с 48 до 24 часов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Сокращение сроков получения результатов тестов на COVID-19 до 24 часов. Вы помните, вашим поручением некоторое время назад мы вводили 48 часов от момента поступления материала в лабораторию", - сказала Голикова.
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15:50 05.10.2021 (обновлено: 16:03 05.10.2021)
Голикова поручила сократить срок получения результатов ПЦР до 24 часов
Голикова поручила сократить срок получения результатов ПЦР-тестирования до 24 часов