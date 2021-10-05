https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753195700.html

Голикова поручила сократить срок получения результатов ПЦР до 24 часов

Голикова поручила сократить срок получения результатов ПЦР до 24 часов - РИА Новости, 05.10.2021

Голикова поручила сократить срок получения результатов ПЦР до 24 часов

Сроки тестирования россиян на коронавирус должны быть сокращены с 48 до 24 часов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:50

2021-10-05T15:50

2021-10-05T16:03

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сроки тестирования россиян на коронавирус должны быть сокращены с 48 до 24 часов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Сокращение сроков получения результатов тестов на COVID-19 до 24 часов. Вы помните, вашим поручением некоторое время назад мы вводили 48 часов от момента поступления материала в лабораторию", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20210729/ptsr-1743359711.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии