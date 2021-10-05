https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753136774.html

В Москве за сутки госпитализировали 1133 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1133 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1133 пациента с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 133 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 438 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:46

2021-10-05T11:46

2021-10-05T11:46

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 133 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 438 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 3 827 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 133 человека. На ИВЛ находятся 438 человек", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в городе выздоровел ещё 2 251 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 500 534. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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