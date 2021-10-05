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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 1133 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1133 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1133 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1 133 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 438 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:46
2021-10-05T11:46
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 133 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 438 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 3 827 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 133 человека. На ИВЛ находятся 438 человек", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в городе выздоровел ещё 2 251 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 500 534. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:46 05.10.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1133 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1133 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 438 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 133 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 438 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 3 827 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 133 человека. На ИВЛ находятся 438 человек", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в городе выздоровел ещё 2 251 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 500 534. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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