https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753133542.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Республике Алтай, он составил 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:33
2021-10-05T11:33
2021-10-05T11:33
распространение коронавируса
общество
магаданская область
республика алтай
здоровье - общество
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республика бурятия
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Республике Алтай, он составил 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,13%, 2. Магаданская область 0,15%, 3. Республика Бурятия 0,16%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Республике Алтай — 0,13%