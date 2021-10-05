https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753133542.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Республике Алтай, он составил 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:33

2021-10-05T11:33

2021-10-05T11:33

распространение коронавируса

общество

магаданская область

республика алтай

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

россия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Республике Алтай, он составил 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,13%, 2. Магаданская область 0,15%, 3. Республика Бурятия 0,16%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999304.html

магаданская область

республика алтай

республика бурятия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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