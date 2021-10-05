https://ria.ru/20211005/kontakt-1753200198.html

Попова рассказала, почему Путин не заболел COVID-19

Попова рассказала, почему Путин не заболел COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Попова рассказала, почему Путин не заболел COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что вакцинация "Спутником V", которую сделал президент РФ Владимир Путин, сыграла свою роль и защитила его от... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:08

2021-10-05T16:08

2021-10-05T17:39

распространение коронавируса

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что вакцинация "Спутником V", которую сделал президент РФ Владимир Путин, сыграла свою роль и защитила его от инфицирования даже при контакте с заболевшим коронавирусом."Я абсолютно уверена, что та вакцина, которой вы прививались - это "Спутник V", безусловно, сыграла свою роль. И я думаю, что это главное, значимое, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высоким", - сказала Попова на совещании главы государства с членами правительства после того, как Путин рассказал о контакте с заразившимся COVID-19.

https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753196444.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова