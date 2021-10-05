https://ria.ru/20211005/kontakt-1753200198.html
Попова рассказала, почему Путин не заболел COVID-19
Попова рассказала, почему Путин не заболел COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
Попова рассказала, почему Путин не заболел COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что вакцинация "Спутником V", которую сделал президент РФ Владимир Путин, сыграла свою роль и защитила его от... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:08
2021-10-05T16:08
2021-10-05T17:39
распространение коронавируса
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что вакцинация "Спутником V", которую сделал президент РФ Владимир Путин, сыграла свою роль и защитила его от инфицирования даже при контакте с заболевшим коронавирусом."Я абсолютно уверена, что та вакцина, которой вы прививались - это "Спутник V", безусловно, сыграла свою роль. И я думаю, что это главное, значимое, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высоким", - сказала Попова на совещании главы государства с членами правительства после того, как Путин рассказал о контакте с заразившимся COVID-19.
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владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
16:08 05.10.2021 (обновлено: 17:39 05.10.2021)
Попова рассказала, почему Путин не заболел COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова о контакте Путина с заболевшими COVID: вакцина сыграла роль