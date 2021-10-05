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Кличко заявил, что пока не собирается в президенты Украины
Кличко заявил, что пока не собирается в президенты Украины - РИА Новости, 05.10.2021
Кличко заявил, что пока не собирается в президенты Украины
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, но планирует вести свою партию "УДАР" на следующие парламентские... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:03
2021-10-05T11:03
в мире
украина
киев
виталий кличко
украинский демократический альянс за реформы (удар)
верховная рада украины
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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, но планирует вести свою партию "УДАР" на следующие парламентские выборы.Он выразил уверенность, что присутствие депутатов партии "УДАР" в Верховной раде будет "инструментом для влияния на политические процессы и изменения в Украине"."Есть хорошая поговорка: хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Давайте поживем – увидим. Что-то кому-то обещать, рассказывать о своих планах не имеет смысла… Не готов четко ответить на ваш вопрос, если нужно будет – я не исключаю. Но, опять же, на сегодня таких планов у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал", - сказал Кличко в ответ на вопрос, пойдет ли он на президентские выборы в случае, если они пройдут перед парламентскими.Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.
https://ria.ru/20210925/ten-1751775148.html
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в мире, украина, киев, виталий кличко, украинский демократический альянс за реформы (удар), верховная рада украины
11:03 05.10.2021
 
Кличко заявил, что пока не собирается в президенты Украины

Кличко отказался баллотироваться в президенты Украины в 2024 году

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, но планирует вести свою партию "УДАР" на следующие парламентские выборы.
"Во-первых, насчет президентских выборов – это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал таких намерений. А СМИ, задавая такие вопросы, автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах. У меня сегодня огромное количество задач в городе Киеве. Я уверен, что наша политическая сила – партия "УДАР" – будет принимать участие в следующих парламентских выборах", - сказал Кличко в интервью агентству "РБК-Украина".
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Он выразил уверенность, что присутствие депутатов партии "УДАР" в Верховной раде будет "инструментом для влияния на политические процессы и изменения в Украине".
"Есть хорошая поговорка: хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Давайте поживем – увидим. Что-то кому-то обещать, рассказывать о своих планах не имеет смысла… Не готов четко ответить на ваш вопрос, если нужно будет – я не исключаю. Но, опять же, на сегодня таких планов у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал", - сказал Кличко в ответ на вопрос, пойдет ли он на президентские выборы в случае, если они пройдут перед парламентскими.
Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.
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В миреУкраинаКиевВиталий КличкоУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Верховная Рада Украины
 
 
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