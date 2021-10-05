https://ria.ru/20211005/klichko-1753127140.html

Кличко заявил, что пока не собирается в президенты Украины

Кличко заявил, что пока не собирается в президенты Украины - РИА Новости, 05.10.2021

Кличко заявил, что пока не собирается в президенты Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, но планирует вести свою партию "УДАР" на следующие парламентские... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:03

2021-10-05T11:03

2021-10-05T11:03

в мире

украина

киев

виталий кличко

украинский демократический альянс за реформы (удар)

верховная рада украины

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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, но планирует вести свою партию "УДАР" на следующие парламентские выборы.Он выразил уверенность, что присутствие депутатов партии "УДАР" в Верховной раде будет "инструментом для влияния на политические процессы и изменения в Украине"."Есть хорошая поговорка: хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Давайте поживем – увидим. Что-то кому-то обещать, рассказывать о своих планах не имеет смысла… Не готов четко ответить на ваш вопрос, если нужно будет – я не исключаю. Но, опять же, на сегодня таких планов у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал", - сказал Кличко в ответ на вопрос, пойдет ли он на президентские выборы в случае, если они пройдут перед парламентскими.Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.

https://ria.ru/20210925/ten-1751775148.html

https://ria.ru/20210827/zelenskiy-1747441772.html

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в мире, украина, киев, виталий кличко, украинский демократический альянс за реформы (удар), верховная рада украины