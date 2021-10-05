Кличко заявил, что пока не собирается в президенты Украины
Кличко отказался баллотироваться в президенты Украины в 2024 году
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, но планирует вести свою партию "УДАР" на следующие парламентские выборы.
"Во-первых, насчет президентских выборов – это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал таких намерений. А СМИ, задавая такие вопросы, автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах. У меня сегодня огромное количество задач в городе Киеве. Я уверен, что наша политическая сила – партия "УДАР" – будет принимать участие в следующих парламентских выборах", - сказал Кличко в интервью агентству "РБК-Украина".
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Он выразил уверенность, что присутствие депутатов партии "УДАР" в Верховной раде будет "инструментом для влияния на политические процессы и изменения в Украине".
"Есть хорошая поговорка: хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Давайте поживем – увидим. Что-то кому-то обещать, рассказывать о своих планах не имеет смысла… Не готов четко ответить на ваш вопрос, если нужно будет – я не исключаю. Но, опять же, на сегодня таких планов у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал", - сказал Кличко в ответ на вопрос, пойдет ли он на президентские выборы в случае, если они пройдут перед парламентскими.
Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.
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