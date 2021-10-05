https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753185680.html

Корабль с "киноэкипажем" перешел на ручное управление для стыковки с МКС

Корабль с "киноэкипажем" перешел на ручное управление для стыковки с МКС - РИА Новости, 05.10.2021

Корабль с "киноэкипажем" перешел на ручное управление для стыковки с МКС

Корабль с "киноэкипажем" не может состыковаться с МКС в автоматическом режиме, следует из кадров трансляции. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:14

2021-10-05T15:14

2021-10-05T15:27

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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БАЙКОНУР, 5 окт — РИА Новости. Корабль с "киноэкипажем" не может состыковаться с МКС в автоматическом режиме, следует из кадров трансляции.При причаливании поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения "Курс". ЦУП велел командиру перейти на ручное управление.Сегодня утром актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали с Байконура к Международной космической станции, где они собираются снять фильм "Вызов". Это будет первая лента в истории с профессиональными актерами в космосе. Примерно за десять минут космический корабль "Союз МС-19" достиг околоземной орбиты, отделился от третьей ступени "Союза-2.1а" и взял курс на МКС. Шкаплеров докладывал, что Пересильд и Шипенко чувствуют себя хорошо.Через три с лишним часа экипаж начал стыковку с модулем "Рассвет". Открытие люков и переход на борт намечены на 17:05.На месте их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)