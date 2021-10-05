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Корабль с "киноэкипажем" перешел на ручное управление для стыковки с МКС
Корабль с "киноэкипажем" перешел на ручное управление для стыковки с МКС - РИА Новости, 05.10.2021
Корабль с "киноэкипажем" перешел на ручное управление для стыковки с МКС
Корабль с "киноэкипажем" не может состыковаться с МКС в автоматическом режиме, следует из кадров трансляции. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:14
2021-10-05T15:27
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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БАЙКОНУР, 5 окт — РИА Новости. Корабль с "киноэкипажем" не может состыковаться с МКС в автоматическом режиме, следует из кадров трансляции.При причаливании поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения "Курс". ЦУП велел командиру перейти на ручное управление.Сегодня утром актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали с Байконура к Международной космической станции, где они собираются снять фильм "Вызов". Это будет первая лента в истории с профессиональными актерами в космосе. Примерно за десять минут космический корабль "Союз МС-19" достиг околоземной орбиты, отделился от третьей ступени "Союза-2.1а" и взял курс на МКС. Шкаплеров докладывал, что Пересильд и Шипенко чувствуют себя хорошо.Через три с лишним часа экипаж начал стыковку с модулем "Рассвет". Открытие люков и переход на борт намечены на 17:05.На месте их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
15:14 05.10.2021 (обновлено: 15:27 05.10.2021)
 
Корабль с "киноэкипажем" перешел на ручное управление для стыковки с МКС

Корабль "Союз МС-19" с "киноэкипажем" перешел на ручное управление для стыковки с МКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" c космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со съемочной группой фильма Вызов c космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАЙКОНУР, 5 окт — РИА Новости. Корабль с "киноэкипажем" не может состыковаться с МКС в автоматическом режиме, следует из кадров трансляции.
При причаливании поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения "Курс". ЦУП велел командиру перейти на ручное управление.
Сегодня утром актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали с Байконура к Международной космической станции, где они собираются снять фильм "Вызов". Это будет первая лента в истории с профессиональными актерами в космосе.
Примерно за десять минут космический корабль "Союз МС-19" достиг околоземной орбиты, отделился от третьей ступени "Союза-2.1а" и взял курс на МКС. Шкаплеров докладывал, что Пересильд и Шипенко чувствуют себя хорошо.
Через три с лишним часа экипаж начал стыковку с модулем "Рассвет". Открытие люков и переход на борт намечены на 17:05.
На месте их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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