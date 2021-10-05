https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753180422.html

Такого не было в истории: съемочная группа фильма "Вызов" отправилась на МКС

Корабль "Союз МС-19" с Пересильд и Шипенко отправился к МКС - РИА Новости, 05.10.2021

Такого не было в истории: съемочная группа фильма "Вызов" отправилась на МКС

Съемочная группа фильма "Вызов" в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова отправилась на Международную... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:53

2021-10-05T14:53

2021-10-05T15:23

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

валерий корзун

земля

москино

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Съемочная группа фильма "Вызов" в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова отправилась на Международную космическую станцию в корабле "Союз МС-19". За последними приготовлениями и прощанием космонавтов с близкими наблюдали корреспонденты РИА Новости.Космос и кино сойдутся в "Вызове"Перед запуском с космодрома Байконур начались прямые трансляции, одна из них – в столичном кинотеатре "Москино Космос". Зрители увидели подготовку к старту, последние напутствия перед полетом и специальный ролик Клима Шипенко, в котором он рассказал о "Вызове"."В детстве я мечтал быть космонавтом, читал книги на эту тему и физически готовился к полету. Мысль о том, чтобы снимать космос в космосе появилась у меня еще во время съемок фильма "Салют-7". Я хотел, чтобы концепция "Вызова" была простой, чтобы это была история об обычном человеке, который должен был внезапно отправиться в космос", - рассказал Шипенко.Режиссер также поделился сюжетом фильма. "Космонавт теряет сознание на борту МКС. Врачи дистанционно обследуют его, оценивают состояние как средней тяжести. Космонавта нельзя отправить на Землю — его организм не выдержит перегрузок при входе в атмосферу, поэтому принимается решение о том, что на станцию МКС полетит Женя, врач с Земли. С этого момента начинается самое уникальное - съемки в реальном космосе. Такого еще не было не только в истории кино, но и в истории в принципе", - подчеркнул он.Режиссер отметил, что космическая индустрия и киноиндустрия сойдутся в "Вызове" ради того, чтобы зрители во всем мире "почувствовали себя высоко на орбите". "Поехали!", - скомандовал Шипенко в конце ролика.ПрощаниеДень для первого в истории киноэкипажа начался рано: в пятом часу утра по московскому времени под многочисленные вспышки камер и традиционную песню "Трава у дома" они вышли из гостиницы "Космонавт" и сели в автобусы. Шипенко продемонстрировал провожающим сценарий фильма, заверив их, что не забыл его. Актриса и режиссер выглядели взволнованными и счастливыми.Сначала экипаж доставили на 254-ю площадку космодрома, где они надели скафандры. Юлия Пересильд улыбалась и задорно сжимала кулаки. После экипаж доложил о готовности к полету гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, который к тому же является одним из продюсеров "Вызова", госкомиссия дала добро на пуск ракеты – и специалисты-стартовики начали ее заправку компонентами топлива.Экипированные космонавты вновь сели в автобус, чтобы отправиться на следующую площадку, 31-ю, — туда, где стояла ракета. Автобус окружили провожающие, среди которых были дети Юлии, Клима и Антона, которые стучали по окнам ладонями, прощаясь с близкими. Трогательный процесс снимали десятки камер.На последней площадке космонавтов традиционно проводили до ракеты и помогли подняться по лестнице. Они улыбались и активно махали на прощание тем, кто остался внизу. На Пересильд, Шипенко и Шкаплерове были надеты защитные маски, которые космонавты сняли только перед тем, как зайти в ракету.Уникальный полетДолгожданный старт состоялся в 11.55 мск. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" стартовала с космодрома Байконур. Через 9,5 минуты после пуска корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на МКС. Солнечные батареи и антенны раскрылись, а командир Шкаплеров доложил о хорошем самочувствии экипажа.Пуск стал первым в истории, когда "Союз" к МКС пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера. Одиночных полетов на "Союзах" было всего лишь несколько. Перед полетом киноэкипажа его пришлось модернизировать, чтобы появилась возможность доставлять на орбиту сразу двух непрофессионалов во главе с командиром-космонавтом. Кроме того, Шипенко таким образом стал самым высоким россиянином, побывавшим в космосе. Рост режиссера – 189 сантиметров. До него рекорд принадлежал космонавту Валерию Корзуну (185 см).Стыковка корабля с Международной космической станцией ожидается в 15.12 мск, открытие переходных люков и переход экипажа на борт станции – в 17.05. На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753155304.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/kosmos-1753179964.html

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753170984.html

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Киноэкипаж перед взлетом на МКС. Кадры с космодрома Байконур Первый в мире киноэкипаж отправится на МКС. Пуск запланирован на 11:55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите. С момента взлета до стыковки со станцией должно пройти три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за три часа и три минуты. 2021-10-05T14:53 true PT1M08S

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