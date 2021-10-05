https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753140227.html

Россия отправила в космос первый "киноэкипаж"

Россия отправила в космос первый "киноэкипаж" - РИА Новости, 05.10.2021

Россия отправила в космос первый "киноэкипаж"

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к МКС с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", передает корреспондент... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:56

2021-10-05T11:56

2021-10-05T12:36

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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к МКС с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", передает корреспондент РИА Новости с космодрома."Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.Согласно данным "Роскосмоса", примерно через 9,5 минут после отрыва ракеты от стартового стола космический корабль "Союз МС-19" отделится от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" и возьмет курс на МКС.Впервые в истории корабль "Союз" будет пилотировать к МКС один командир без помощи профессионального бортинженера. История корабля "Союз" знает лишь несколько примеров одиночных полетов, сейчас его модернизировали, чтобы появилась возможность доставлять на орбиту сразу двух непрофессионалов во главе с командиром-космонавтом.С момента взлета с Байконура и до стыковки с МКС пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты.Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции намечены на 17.05.На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.Российские космонавты на МКС будут помогать "киноэкипажу" в съемках фильма.На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

https://ria.ru/20211005/kosmos-1753108360.html

https://ria.ru/20211004/vyzov-1752996971.html

https://ria.ru/20210917/pitanie-1750439145.html

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Пуск ракеты с первым в мире киноэкипажем на борту Режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и командир корабля космонавт Антон Шкаплеров творят историю, за которой следят во всём мире. Держим кулачки! 2021-10-05T11:56 true PT0M48S

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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, байконур (город), новости - туризм, земля