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Туризм
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Турпоток на Кавказ в этом году превзойдет допандемийные показатели
Турпоток на Кавказ в этом году превзойдет допандемийные показатели - РИА Новости, 05.10.2021
Турпоток на Кавказ в этом году превзойдет допандемийные показатели
Кавказ по туристическому потоку в нынешнем году превзойдет допандемийный уровень на 20 процентов, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова по... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:13
2021-10-05T15:13
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
турпоток
туристы
кавказ
зарина догузова
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Кавказ по туристическому потоку в нынешнем году превзойдет допандемийный уровень на 20 процентов, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам поездки в регион."Сегодня Кавказ показывает очень хорошие темпы восстановления туризма, сравнимые по динамике с пляжными направлениями юга России", — сказала она.Догузова также отметила, что за восемь месяцев этого года регионы Кавказа посетили около миллиона туристов. "Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом только за лето на Кавказе побывало около 600 тысяч туристов. Если брать весь турпоток, включая однодневные поездки и тех, кто останавливался не в отелях, то цифры в 2-3 раза выше", — добавила глава ведомства.По ее словам, на Кавказе изменилась сама структура турпотока — регион постепенно становится полноценным круглогодичным направлением. "Сейчас осень, межсезонье, но загрузка отелей, например, в Кавказских Минеральных Водах и Кабардино-Балкарии более 90 процентов. Такого никогда раньше не было", — продолжила Догузова.Глава Ростуризма отметила, что увеличению турпотока в регион помогла программа туристического кешбэка.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, турпоток, туристы, кавказ, зарина догузова, россия, море, что посмотреть , куда поехать в выходные, куда поехать, кешбэк
15:13 05.10.2021
 
Турпоток на Кавказ в этом году превзойдет допандемийные показатели

Догузова: Турпоток на Кавказ в этом году превзойдет показатели 2019 года на 20 процентов

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТуристы возле склепных сооружений на территории филиала национального музея РСО — Алания архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" в Республика Северная Осетия
Туристы возле склепных сооружений на территории филиала национального музея РСО — Алания архитектурно-этнографический комплекс Город мертвых в Республика Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Кавказ по туристическому потоку в нынешнем году превзойдет допандемийный уровень на 20 процентов, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам поездки в регион.
"Сегодня Кавказ показывает очень хорошие темпы восстановления туризма, сравнимые по динамике с пляжными направлениями юга России", — сказала она.
Догузова также отметила, что за восемь месяцев этого года регионы Кавказа посетили около миллиона туристов. "Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом только за лето на Кавказе побывало около 600 тысяч туристов. Если брать весь турпоток, включая однодневные поездки и тех, кто останавливался не в отелях, то цифры в 2-3 раза выше", — добавила глава ведомства.
По ее словам, на Кавказе изменилась сама структура турпотока — регион постепенно становится полноценным круглогодичным направлением. "Сейчас осень, межсезонье, но загрузка отелей, например, в Кавказских Минеральных Водах и Кабардино-Балкарии более 90 процентов. Такого никогда раньше не было", — продолжила Догузова.
Глава Ростуризма отметила, что увеличению турпотока в регион помогла программа туристического кешбэка.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмтурпотоктуристыКавказЗарина ДогузоваРоссияморечто посмотретькуда поехать в выходныекуда поехатьКешбэк
 
 
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