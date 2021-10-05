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Турпоток на Кавказ в этом году превзойдет допандемийные показатели

Турпоток на Кавказ в этом году превзойдет допандемийные показатели - РИА Новости, 05.10.2021

Турпоток на Кавказ в этом году превзойдет допандемийные показатели

Кавказ по туристическому потоку в нынешнем году превзойдет допандемийный уровень на 20 процентов, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова по... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:13

2021-10-05T15:13

2021-10-05T15:13

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Кавказ по туристическому потоку в нынешнем году превзойдет допандемийный уровень на 20 процентов, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам поездки в регион."Сегодня Кавказ показывает очень хорошие темпы восстановления туризма, сравнимые по динамике с пляжными направлениями юга России", — сказала она.Догузова также отметила, что за восемь месяцев этого года регионы Кавказа посетили около миллиона туристов. "Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом только за лето на Кавказе побывало около 600 тысяч туристов. Если брать весь турпоток, включая однодневные поездки и тех, кто останавливался не в отелях, то цифры в 2-3 раза выше", — добавила глава ведомства.По ее словам, на Кавказе изменилась сама структура турпотока — регион постепенно становится полноценным круглогодичным направлением. "Сейчас осень, межсезонье, но загрузка отелей, например, в Кавказских Минеральных Водах и Кабардино-Балкарии более 90 процентов. Такого никогда раньше не было", — продолжила Догузова.Глава Ростуризма отметила, что увеличению турпотока в регион помогла программа туристического кешбэка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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