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Туризм
https://ria.ru/20211005/ispaniya-1753191358.html
Эксперты рассказали, какие туристы могут получить испанский шенген
Эксперты рассказали, какие туристы могут получить испанский шенген - РИА Новости, 05.10.2021
Эксперты рассказали, какие туристы могут получить испанский шенген
Испания расширила список заявителей, которые могут подавать документы на визу, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:03
2021-10-05T20:03
туризм
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визы
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Испания расширила список заявителей, которые могут подавать документы на визу, сообщает АТОР.По информации BLS Spain, визового провайдера страны в РФ, теперь за разрешением на въезд в государство могут обратиться лица, прошедшие полный курс вакцинации одним из препаратов, одобренных EMA или ВОЗ (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac).Иммунизированным зарубежными лекарствами потребуется предоставить копии сертификата о вакцинации. В том числе подать документы могут и привитые указанными препаратами заявители, у которых ранее вообще не было шенгенских виз.По-прежнему обратиться за разрешением на въезд в Испанию могут владельцы виз сроком не менее одного года, родственники граждан ЕС, собственники недвижимости в стране, также моряки, участники спортивных соревнований, бизнесмены (с подтверждением целей визита от испанской стороны), водители грузовиков, пилоты самолетов, бортпроводники и студенты.Визовые центры Испании принимают заявления от владельцев виз любой шенгенской страны, которые закончились в 2018, 2019, 2020 или 2021 году. Основное условие — истекший документ должен быть сроком не менее 12 месяцев.Как еще раз напомнили в генконсульстве Испании, выдача визы не дает права въезда в страну с туристическими целями. Границы остаются закрытыми для российских путешественников.
https://ria.ru/20211003/sap-tury-1752033130.html
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вакцинация, испания, европа, воз, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), визы, туризм, россия, коронавирус covid-19
20:03 05.10.2021
 
Эксперты рассказали, какие туристы могут получить испанский шенген

Власти Испании расширили список лиц, которые могут претендовать на получение визы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в парке Гуэля в Барселоне
Туристы в парке Гуэля в Барселоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Испания расширила список заявителей, которые могут подавать документы на визу, сообщает АТОР.
По информации BLS Spain, визового провайдера страны в РФ, теперь за разрешением на въезд в государство могут обратиться лица, прошедшие полный курс вакцинации одним из препаратов, одобренных EMA или ВОЗ (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac).
Иммунизированным зарубежными лекарствами потребуется предоставить копии сертификата о вакцинации. В том числе подать документы могут и привитые указанными препаратами заявители, у которых ранее вообще не было шенгенских виз.
По-прежнему обратиться за разрешением на въезд в Испанию могут владельцы виз сроком не менее одного года, родственники граждан ЕС, собственники недвижимости в стране, также моряки, участники спортивных соревнований, бизнесмены (с подтверждением целей визита от испанской стороны), водители грузовиков, пилоты самолетов, бортпроводники и студенты.
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Визовые центры Испании принимают заявления от владельцев виз любой шенгенской страны, которые закончились в 2018, 2019, 2020 или 2021 году. Основное условие — истекший документ должен быть сроком не менее 12 месяцев.
Как еще раз напомнили в генконсульстве Испании, выдача визы не дает права въезда в страну с туристическими целями. Границы остаются закрытыми для российских путешественников.
Центр вакцинации вакциной Pfizer/BioNTech в Мехико - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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