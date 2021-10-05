https://ria.ru/20211005/ispaniya-1753191358.html

Эксперты рассказали, какие туристы могут получить испанский шенген

Эксперты рассказали, какие туристы могут получить испанский шенген - РИА Новости, 05.10.2021

Эксперты рассказали, какие туристы могут получить испанский шенген

Испания расширила список заявителей, которые могут подавать документы на визу, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T20:03

2021-10-05T20:03

2021-10-05T20:03

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Испания расширила список заявителей, которые могут подавать документы на визу, сообщает АТОР.По информации BLS Spain, визового провайдера страны в РФ, теперь за разрешением на въезд в государство могут обратиться лица, прошедшие полный курс вакцинации одним из препаратов, одобренных EMA или ВОЗ (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac).Иммунизированным зарубежными лекарствами потребуется предоставить копии сертификата о вакцинации. В том числе подать документы могут и привитые указанными препаратами заявители, у которых ранее вообще не было шенгенских виз.По-прежнему обратиться за разрешением на въезд в Испанию могут владельцы виз сроком не менее одного года, родственники граждан ЕС, собственники недвижимости в стране, также моряки, участники спортивных соревнований, бизнесмены (с подтверждением целей визита от испанской стороны), водители грузовиков, пилоты самолетов, бортпроводники и студенты.Визовые центры Испании принимают заявления от владельцев виз любой шенгенской страны, которые закончились в 2018, 2019, 2020 или 2021 году. Основное условие — истекший документ должен быть сроком не менее 12 месяцев.Как еще раз напомнили в генконсульстве Испании, выдача визы не дает права въезда в страну с туристическими целями. Границы остаются закрытыми для российских путешественников.

https://ria.ru/20211003/sap-tury-1752033130.html

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html

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