https://ria.ru/20211005/ismailov-1753204942.html

СК подготовил документы для экстрадиции Исмаилова из Черногории

СК подготовил документы для экстрадиции Исмаилова из Черногории - РИА Новости, 05.10.2021

СК подготовил документы для экстрадиции Исмаилова из Черногории

Следственный комитет России подготовил все материалы для запроса об экстрадиции из Черногории бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:25

2021-10-05T16:25

2021-10-05T16:41

в мире

черногория

тельман исмаилов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следственный комитет России подготовил все материалы для запроса об экстрадиции из Черногории бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, обвиняемого в ряде преступлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."СК РФ на основании полученных данных о задержании в Черногории обвиняемого Тельмана Исмаилова направлены все необходимые материалы для подготовки запроса о его выдаче и дальнейшем уголовном преследовании указанного лица на территории нашего государства. Российским следствием Исмаилов был объявлен в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей", - сказали в ведомстве.Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, был арестован Высшим судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. На 12 ноября намечено заседание, на котором будет рассмотрено заявление Исмаилова о предоставлении политического убежища.К настоящему времени Исмаилову заочно обвиняется в убийстве, незаконном обороте оружия, а также похищении человека.По данным следствия, Исмаилов был организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева. План преступления он разрабатывал со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем же выступил Мехман Керимов.В итоге 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов из автомобиля застрелил бизнесменов и был забран с места ЧП Рафиком Исмаиловым.А еще в январе 2004-го имел место громкий инцидент с певцом Авраамом Руссо: Тельман Исмаилов, сговорившись с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, заманил артиста в столичный ресторан "Прага" и начал удерживать.Руссо проводили в кабинет Исмаилова и там же избили, затем Исмаилов потребовал от певца отменить все свои концерты и выступать лишь на условиях бизнесмена. Обвиняемые насильно посадили Руссо в авто и отвезли в дом Исмаилова в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования.В СК РФ напомнили, что за соучастие в похищении человека Дамиров и Гусаков уже осуждены. Кроме того, в июле ВС РФ оставил без изменения обвинительный приговор в отношении брата Тельмана Исмаилова – Рафика, который приговорен к 17 годам колонии строгого режима.Мехман Керимов также получил 13 лет колонии строгого режима, а в отношении Марданова судебное разбирательство продолжается. Остальные же фигуранты остаются в розыске."Следственный комитет России готов к оперативному межведомственному взаимодействию в вопросах максимально оперативной передачи обвиняемого российскому правосудию и реализации принципа неотвратимости наказания", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html

https://ria.ru/20211004/chernogoriya-1752959442.html

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в мире, черногория, тельман исмаилов, следственный комитет россии (ск рф), россия