https://ria.ru/20211005/gumenyuk-1753129082.html
Экс-глава Владивостока не признал вину в получении взяток
Экс-глава Владивостока не признал вину в получении взяток - РИА Новости, 05.10.2021
Экс-глава Владивостока не признал вину в получении взяток
Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк, обвиняемый в получении взяток на 19,5 миллиона рублей, отрицает вину, сообщил журналистам начальник отдела по надзору за... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:13
2021-10-05T11:13
2021-10-05T11:50
происшествия
владивосток
олег гуменюк (политик)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк, обвиняемый в получении взяток на 19,5 миллиона рублей, отрицает вину, сообщил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Приморского края Николай Божок."Вину отрицал", - сказал Божок, подтверждая таким образом неофициальную информацию источника РИА Новости.Следователи проверят имущество экс-главы Владивостока Олега Гуменюка в рамках расследования дела о взятках, сообщил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Приморского края Николай Божок."Имущественное положение обвиняемого будет предметом расследования уголовного дела. Если такое имущество будет установлено и подтвержден факт приобретения на неподтвержденные доходы, будут приниматься меры по возвращению имущества в фонд государства", - сказал Божок.Фрунзенский районный суд во Владивостоке во вторник арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг.По версии следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки от руководства ритуальной организации "Некрополь" за покровительство. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей, отмечали в региональном СУСК.
https://ria.ru/20211005/gumenyuk-1753127385.html
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происшествия, владивосток, олег гуменюк (политик)
11:13 05.10.2021 (обновлено: 11:50 05.10.2021)
Экс-глава Владивостока не признал вину в получении взяток
Экс-глава Владивостока Гуменюк не признал вину в получении взяток
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк, обвиняемый в получении взяток на 19,5 миллиона рублей, отрицает вину, сообщил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Приморского края Николай Божок.
"Вину отрицал", - сказал Божок, подтверждая таким образом неофициальную информацию источника РИА Новости.
Следователи проверят имущество экс-главы Владивостока Олега Гуменюка в рамках расследования дела о взятках, сообщил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Приморского края
Николай Божок.
"Имущественное положение обвиняемого будет предметом расследования уголовного дела. Если такое имущество будет установлено и подтвержден факт приобретения на неподтвержденные доходы, будут приниматься меры по возвращению имущества в фонд государства", - сказал Божок.
Фрунзенский районный суд во Владивостоке
во вторник арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг.
По версии следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки от руководства ритуальной организации "Некрополь" за покровительство. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей, отмечали в региональном СУСК.