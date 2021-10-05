https://ria.ru/20211005/groznyy-1753130768.html
Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города
Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города - РИА Новости, 05.10.2021
Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей Грозного с 203-летием города, отметив, что столица региона привлекает туристов, общественных и политических... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:20
2021-10-05T11:20
2021-10-05T11:58
общество
грозный
рамзан кадыров
hyundai solaris
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ГРОЗНЫЙ, 5 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей Грозного с 203-летием города, отметив, что столица региона привлекает туристов, общественных и политических деятелей мирового уровня."Вступая в свою 203-ю годовщину, сегодня Грозный радует нас чистыми и ухоженными улицами, прекрасными объектами архитектуры, среди которых уникальный в своём роде ТРЦ "Грозный Молл", мечеть "Сердце Чечни" и многое другое. К нам с удовольствием приезжают туристы, общественные и политические деятели мирового уровня, и каждый находит в Грозном то, что заставляет возвращаться сюда снова и снова. С днем рождения, Грозный! Мы любим тебя", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Кадыров в своем поздравлении отметил, что Грозный за свое двухвековое существование стал олицетворением славной истории чеченского народа, символом его стойкости и безграничной воли к жизни.Старт празднованию Дня города был дан на центральной площади города Грозного, где оборудован этнографический комплекс, стилизованный под древний чеченский аул, передает корреспондент РИА Новости. Здесь каждый район Чечни представил своё подворье, состоящее из маленького дома и дворика, в котором находятся различные народные бытовые предметы.В честь Дня города запланировано около 40 мероприятий: это спортивные состязания, открытие объектов, акции и концерты.Представители городской мэрии обещают, что праздник будет колоритным. Для горожан и многочисленных гостей подготовлена насыщенная и увлекательная программа. В канун праздника в Грозном прошел юбилейный турнир ACA-130, масштабный автопробег, также были объявлены имена победителей розыгрыша среди вакцинированных от COVID-19 жителей Чечни, где был разыгран автомобиль Hyundai Solaris и 10 денежных призов по 100 тысяч рублей.Годом основания Грозного считается 1818-й, когда на берегу Сунжи по приказу царского генерала Алексея Ермолова была построена крепость Грозная. В советское время Грозный считался крупнейшим промышленным и нефтеперерабатывающим центром на юге страны. В ходе двух военных кампаний в середине 90-х годов прошлого века и начале нынешнего город и вся его инфраструктура были полностью разрушены. Город пережил второе рождение в начале 2000-х годов и приобрел совершенно новый облик.
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общество, грозный, рамзан кадыров, hyundai solaris
11:20 05.10.2021 (обновлено: 11:58 05.10.2021)
Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города
Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города, отметив его привлекательность
ГРОЗНЫЙ, 5 сен – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
поздравил жителей Грозного с 203-летием города, отметив, что столица региона привлекает туристов, общественных и политических деятелей мирового уровня.
"Вступая в свою 203-ю годовщину, сегодня Грозный радует нас чистыми и ухоженными улицами, прекрасными объектами архитектуры, среди которых уникальный в своём роде ТРЦ "Грозный Молл", мечеть "Сердце Чечни" и многое другое. К нам с удовольствием приезжают туристы, общественные и политические деятели мирового уровня, и каждый находит в Грозном то, что заставляет возвращаться сюда снова и снова. С днем рождения, Грозный! Мы любим тебя", - написал Кадыров в своем Telegram-канале
.
Кадыров в своем поздравлении отметил, что Грозный за свое двухвековое существование стал олицетворением славной истории чеченского народа, символом его стойкости и безграничной воли к жизни.
Старт празднованию Дня города был дан на центральной площади города Грозного, где оборудован этнографический комплекс, стилизованный под древний чеченский аул, передает корреспондент РИА Новости. Здесь каждый район Чечни представил своё подворье, состоящее из маленького дома и дворика, в котором находятся различные народные бытовые предметы.
В честь Дня города запланировано около 40 мероприятий: это спортивные состязания, открытие объектов, акции и концерты.
Представители городской мэрии обещают, что праздник будет колоритным. Для горожан и многочисленных гостей подготовлена насыщенная и увлекательная программа. В канун праздника в Грозном
прошел юбилейный турнир ACA-130, масштабный автопробег, также были объявлены имена победителей розыгрыша среди вакцинированных от COVID-19 жителей Чечни, где был разыгран автомобиль Hyundai Solaris
и 10 денежных призов по 100 тысяч рублей.
Годом основания Грозного считается 1818-й, когда на берегу Сунжи по приказу царского генерала Алексея Ермолова была построена крепость Грозная. В советское время Грозный считался крупнейшим промышленным и нефтеперерабатывающим центром на юге страны. В ходе двух военных кампаний в середине 90-х годов прошлого века и начале нынешнего город и вся его инфраструктура были полностью разрушены. Город пережил второе рождение в начале 2000-х годов и приобрел совершенно новый облик.