https://ria.ru/20211005/gripp-1753202372.html
Вакцин против гриппа в регионах достаточно, заявила Попова
Вакцин против гриппа в регионах достаточно, заявила Попова - РИА Новости, 05.10.2021
Вакцин против гриппа в регионах достаточно, заявила Попова
Вакцин против гриппа в регионах России достаточно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:16
2021-10-05T16:16
2021-10-05T16:16
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вакцин против гриппа в регионах России достаточно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В субъектах достаточное количество вакцины против гриппа. В этом году людям стала доступна вакцина четырехвалентная, от всех циркулирующих и рекомендуемых (к вакцинации - ред.) Всемирной организацией здравоохранения вирусов гриппа", - сказала Попова на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным.
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общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии
Вакцин против гриппа в регионах достаточно, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцин против гриппа в регионах достаточно