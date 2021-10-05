https://ria.ru/20211005/gripp-1753202372.html

Вакцин против гриппа в регионах достаточно, заявила Попова

Вакцин против гриппа в регионах достаточно, заявила Попова - РИА Новости, 05.10.2021

Вакцин против гриппа в регионах достаточно, заявила Попова

Вакцин против гриппа в регионах России достаточно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:16

2021-10-05T16:16

2021-10-05T16:16

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вакцин против гриппа в регионах России достаточно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В субъектах достаточное количество вакцины против гриппа. В этом году людям стала доступна вакцина четырехвалентная, от всех циркулирующих и рекомендуемых (к вакцинации - ред.) Всемирной организацией здравоохранения вирусов гриппа", - сказала Попова на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211005/vaktsinatsiya-1753200334.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии