https://ria.ru/20211005/granty-1753239678.html
Три нижегородских вуза получат гранты программы "Приоритет 2030"
Три нижегородских вуза получат гранты программы "Приоритет 2030" - РИА Новости, 05.10.2021
Три нижегородских вуза получат гранты программы "Приоритет 2030"
Три вуза Нижегородской области получат специальную часть грантов программы "Приоритет 2030", заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:13
2021-10-05T19:13
2021-10-05T19:16
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
сергей дмитриев
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Три вуза Нижегородской области получат специальную часть грантов программы "Приоритет 2030", заявил глава региона Глеб Никитин.Всего специальную часть грантов получат 46 университетов России. Получатели грантов разрабатывали программы развития по двум направлениям - "Исследовательское лидерство" и "Территориальное и отраслевое лидерство"."Все три заявки от нижегородских вузов на получение специальной части грантов получили поддержку. Это отличный результат, который показывает высокий уровень подготовки и проработки программ. Радует, что наши университеты победили в каждом из треков", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.По направлению "Территориальное и отраслевое лидерство" грант получат Приволжский исследовательский медицинский университет и Нижегородский технический университет имени Алексеева. По направлению "Исследовательское лидерство" грант получит Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского."Победа позволяет не только получить серьезное финансирование, но и придерживаться выбранной траектории развития. Программа "Приоритет 2030" позволила вузам проделать большую работу по определению базовых векторов развития", - добавил Никитин.По словам ректора медуниверситета Николая Карякина, реализация программы "Приоритет-2030" в вузе включает 9 направлений. Планируется утроить количество образовательных программ "двойного диплома", в два раза увеличить долю доходов от научных исследований и разработок, полностью модернизировать IT-инфраструктуру университета. Также делается ставка на развитие прикладной онкологии, регенерационной медицины, доступной реабилитации и заботу о психическом здоровье детей."Наши стратегические проекты "Здоровое поколение", "Креативная личность", "Комфортная окружающая среда" и "Фундаментальные основы технологий будущего" получили высокую оценку конкурсной комиссии. Уверена, что реализация программы "Приоритет-2030" даст мощный импульс развитию российской науки и образования", - отметила ректор университета Лобачевского Елена Загайнова.В свою очередь ректор технического университета Сергей Дмитриев рассказал, что поддержаны пять стратегических проектов вуза, а программу его развития соотносили с приоритетами научно-технического развития страны, ее национальными целями развития, с региональной повесткой.
https://ria.ru/20211004/studenty-1753011583.html
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общество, нижегородская область, глеб никитин, сергей дмитриев, россия
19:13 05.10.2021 (обновлено: 19:16 05.10.2021)
Три нижегородских вуза получат гранты программы "Приоритет 2030"
Три нижегородских вуза получат гранты программы "Приоритет 2030"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости.
Три вуза Нижегородской области
получат специальную часть грантов программы "Приоритет 2030", заявил глава региона Глеб Никитин
.
Всего специальную часть грантов получат 46 университетов России
. Получатели грантов разрабатывали программы развития по двум направлениям - "Исследовательское лидерство" и "Территориальное и отраслевое лидерство".
"Все три заявки от нижегородских вузов на получение специальной части грантов получили поддержку. Это отличный результат, который показывает высокий уровень подготовки и проработки программ. Радует, что наши университеты победили в каждом из треков", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
По направлению "Территориальное и отраслевое лидерство" грант получат Приволжский исследовательский медицинский университет и Нижегородский технический университет имени Алексеева. По направлению "Исследовательское лидерство" грант получит Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.
"Победа позволяет не только получить серьезное финансирование, но и придерживаться выбранной траектории развития. Программа "Приоритет 2030" позволила вузам проделать большую работу по определению базовых векторов развития", - добавил Никитин.
По словам ректора медуниверситета Николая Карякина, реализация программы "Приоритет-2030" в вузе включает 9 направлений. Планируется утроить количество образовательных программ "двойного диплома", в два раза увеличить долю доходов от научных исследований и разработок, полностью модернизировать IT-инфраструктуру университета. Также делается ставка на развитие прикладной онкологии, регенерационной медицины, доступной реабилитации и заботу о психическом здоровье детей.
"Наши стратегические проекты "Здоровое поколение", "Креативная личность", "Комфортная окружающая среда" и "Фундаментальные основы технологий будущего" получили высокую оценку конкурсной комиссии. Уверена, что реализация программы "Приоритет-2030" даст мощный импульс развитию российской науки и образования", - отметила ректор университета Лобачевского Елена Загайнова.
В свою очередь ректор технического университета Сергей Дмитриев
рассказал, что поддержаны пять стратегических проектов вуза, а программу его развития соотносили с приоритетами научно-технического развития страны, ее национальными целями развития, с региональной повесткой.
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