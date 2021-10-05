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Руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме изберут 7 октября
Руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме изберут 7 октября - РИА Новости, 05.10.2021
Руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме изберут 7 октября
Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме будет избран 7 октября, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:43
2021-10-05T18:16
политика
единая россия
госдума рф
владимир васильев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме будет избран 7 октября, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.Медведев напомнил, что в задачи собрания входит рассмотрение вопросов, необходимых для подготовки и оформления документов, которые представляются во временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы для регистрации фракции.По итогам организационного собрания фракции во временную комиссию Государственной Думы будут представлены списки депутатов, избранных в составе федерального списка партии ЕР, депутатов, которые выдвигались в качестве кандидатов партии по одномандатным избирательным округам, и заявления депутатов о вхождении во фракцию самовыдвиженцев, добавил он. По его словам, фракция будет включать 326 человек, среди них 126 - по списку и 198 одномандатников, а также двоих самовыдвиженцев."(Принимается - ред.) протокол собрания, включающий решение об утверждении состава фракции, об избрании руководителя фракции, заместителя руководителя фракции, об образовании руководящих органов, о лицах, которые уполномочены представлять фракцию на заседаниях палаты в государственных органах и общественных организациях", - отметил Медведев.По регламенту, фракция, которая включает в себя более ста депутатов, имеет возможность создать несколько внутрифракционных групп. "Предполагается создание пяти таких групп", - уточнил Медведев."Руководящими органами фракции является собрание фракции. Это высший руководящий орган. Текущую работу осуществляет президиум фракции. В состав президиума по должности, с учетом текущего политического расклада, входят председатель Государственной Думы, руководитель фракции, первые заместители и заместители руководителя фракции, первый заместитель и заместители председателя Государственной Думы, председатели комитетов и комиссий Государственной Думы, которые представляют нашу фракцию, а также первые заместители председателей тех комитетов, которые возглавляются представителями других политических партий", - добавил он.Председатель партии напомнил, что ЕР поделилась с коллегами по Госдуме комитетами."Но естественно, позиции первых заместителей председателей этих комитетов должны сохраняться за нами, и это очень важный и принципиальный момент", - подчеркнул он.Медведев также предложил избранному в Госдуму Владимиру Васильеву открыть организационное собрание и председательствовать на нем до избрания руководителя фракции. Васильев ранее был главой фракции ЕР в Госдуме.
https://ria.ru/20210926/kuznetsova-1751905840.html
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политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев, дмитрий медведев
17:43 05.10.2021 (обновлено: 18:16 05.10.2021)
 
Руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме изберут 7 октября

Руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме нового созыва изберут 7 октября

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме будет избран 7 октября, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Седьмого октября планируется проведение организационного собрания фракции... На организационном собрании фракции будут избраны руководитель фракции, заместитель руководителя фракции, руководящие органы фракции и руководители внутрифракционных групп", - сказал он на совместном заседании бюро высшего и генсовета партии "Единая Россия".
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Медведев напомнил, что в задачи собрания входит рассмотрение вопросов, необходимых для подготовки и оформления документов, которые представляются во временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы для регистрации фракции.
По итогам организационного собрания фракции во временную комиссию Государственной Думы будут представлены списки депутатов, избранных в составе федерального списка партии ЕР, депутатов, которые выдвигались в качестве кандидатов партии по одномандатным избирательным округам, и заявления депутатов о вхождении во фракцию самовыдвиженцев, добавил он. По его словам, фракция будет включать 326 человек, среди них 126 - по списку и 198 одномандатников, а также двоих самовыдвиженцев.
"(Принимается - ред.) протокол собрания, включающий решение об утверждении состава фракции, об избрании руководителя фракции, заместителя руководителя фракции, об образовании руководящих органов, о лицах, которые уполномочены представлять фракцию на заседаниях палаты в государственных органах и общественных организациях", - отметил Медведев.
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По регламенту, фракция, которая включает в себя более ста депутатов, имеет возможность создать несколько внутрифракционных групп. "Предполагается создание пяти таких групп", - уточнил Медведев.
"Руководящими органами фракции является собрание фракции. Это высший руководящий орган. Текущую работу осуществляет президиум фракции. В состав президиума по должности, с учетом текущего политического расклада, входят председатель Государственной Думы, руководитель фракции, первые заместители и заместители руководителя фракции, первый заместитель и заместители председателя Государственной Думы, председатели комитетов и комиссий Государственной Думы, которые представляют нашу фракцию, а также первые заместители председателей тех комитетов, которые возглавляются представителями других политических партий", - добавил он.
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Председатель партии напомнил, что ЕР поделилась с коллегами по Госдуме комитетами.
"Но естественно, позиции первых заместителей председателей этих комитетов должны сохраняться за нами, и это очень важный и принципиальный момент", - подчеркнул он.
Медведев также предложил избранному в Госдуму Владимиру Васильеву открыть организационное собрание и председательствовать на нем до избрания руководителя фракции. Васильев ранее был главой фракции ЕР в Госдуме.
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФВладимир ВасильевДмитрий Медведев
 
 
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