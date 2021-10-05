https://ria.ru/20211005/gosduma-1753222602.html

Руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме изберут 7 октября

Руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме изберут 7 октября - РИА Новости, 05.10.2021

Руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме изберут 7 октября

Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме будет избран 7 октября, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:43

2021-10-05T17:43

2021-10-05T18:16

политика

единая россия

госдума рф

владимир васильев

дмитрий медведев

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме будет избран 7 октября, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.Медведев напомнил, что в задачи собрания входит рассмотрение вопросов, необходимых для подготовки и оформления документов, которые представляются во временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы для регистрации фракции.По итогам организационного собрания фракции во временную комиссию Государственной Думы будут представлены списки депутатов, избранных в составе федерального списка партии ЕР, депутатов, которые выдвигались в качестве кандидатов партии по одномандатным избирательным округам, и заявления депутатов о вхождении во фракцию самовыдвиженцев, добавил он. По его словам, фракция будет включать 326 человек, среди них 126 - по списку и 198 одномандатников, а также двоих самовыдвиженцев."(Принимается - ред.) протокол собрания, включающий решение об утверждении состава фракции, об избрании руководителя фракции, заместителя руководителя фракции, об образовании руководящих органов, о лицах, которые уполномочены представлять фракцию на заседаниях палаты в государственных органах и общественных организациях", - отметил Медведев.По регламенту, фракция, которая включает в себя более ста депутатов, имеет возможность создать несколько внутрифракционных групп. "Предполагается создание пяти таких групп", - уточнил Медведев."Руководящими органами фракции является собрание фракции. Это высший руководящий орган. Текущую работу осуществляет президиум фракции. В состав президиума по должности, с учетом текущего политического расклада, входят председатель Государственной Думы, руководитель фракции, первые заместители и заместители руководителя фракции, первый заместитель и заместители председателя Государственной Думы, председатели комитетов и комиссий Государственной Думы, которые представляют нашу фракцию, а также первые заместители председателей тех комитетов, которые возглавляются представителями других политических партий", - добавил он.Председатель партии напомнил, что ЕР поделилась с коллегами по Госдуме комитетами."Но естественно, позиции первых заместителей председателей этих комитетов должны сохраняться за нами, и это очень важный и принципиальный момент", - подчеркнул он.Медведев также предложил избранному в Госдуму Владимиру Васильеву открыть организационное собрание и председательствовать на нем до избрания руководителя фракции. Васильев ранее был главой фракции ЕР в Госдуме.

https://ria.ru/20210926/kuznetsova-1751905840.html

https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html

https://ria.ru/20210924/mandat-1751621597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев, дмитрий медведев