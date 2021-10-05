Комитет Госдумы по федеративному устройству предложили упразднить
Рабочая группа предложила упразднить комитет Госдумы по федеративному устройству
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству предлагается упразднить, вопросы местного самоуправления от него передадут в другой комитет, говорится в проекте предложений временной рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты VIII созыва.
Согласно проекту, который имеется в распоряжении РИА Новости, из 26 комитетов, бывших в Госдуме VII созыва, 16 комитетов полностью сохранят свое название, остальные, как правило, "разукрупняются" - из них образуются два или более новых комитета.
При этом комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления - единственный - согласно предложениям, упраздняется. Вопросы местного самоуправления, однако, отойдут в комитет, который получит название "Комитет по региональной политике и местному самоуправлению".
Глава комитета по федеративному устройству в Госдуме VII созыва Алексей Диденко, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать информацию о возможном упразднении комитета, попросил обратиться с этим вопросом после 11 октября.
Согласно проекту, в Госдуме предлагается образовать и несколько принципиально новых комитетов, например, комитет по защите конкуренции и комитет по просвещению.
Также в нижней палате парламента VIII созыва временная рабочая группа предлагает образовать следующие комитеты: комитет по экономической политике, комитет по промышленности и торговле, комитет по малому и среднему предпринимательству, комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, комитет по контролю, комитет по науке и высшему образованию, комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, комитет по физической культуре и спорту, комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры, комитет по молодежной политике, комитет по строительству и ЖКХ.