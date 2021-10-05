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Комитет Госдумы по федеративному устройству предложили упразднить
Комитет Госдумы по федеративному устройству предложили упразднить - РИА Новости, 05.10.2021
Комитет Госдумы по федеративному устройству предложили упразднить
Комитет Госдумы по федеративному устройству предлагается упразднить, вопросы местного самоуправления от него передадут в другой комитет, говорится в проекте... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:20
2021-10-05T12:20
политика
госдума рф
арктика
дальний восток
алексей диденко (политик)
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству предлагается упразднить, вопросы местного самоуправления от него передадут в другой комитет, говорится в проекте предложений временной рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты VIII созыва.Согласно проекту, который имеется в распоряжении РИА Новости, из 26 комитетов, бывших в Госдуме VII созыва, 16 комитетов полностью сохранят свое название, остальные, как правило, "разукрупняются" - из них образуются два или более новых комитета.При этом комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления - единственный - согласно предложениям, упраздняется. Вопросы местного самоуправления, однако, отойдут в комитет, который получит название "Комитет по региональной политике и местному самоуправлению".Глава комитета по федеративному устройству в Госдуме VII созыва Алексей Диденко, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать информацию о возможном упразднении комитета, попросил обратиться с этим вопросом после 11 октября.Согласно проекту, в Госдуме предлагается образовать и несколько принципиально новых комитетов, например, комитет по защите конкуренции и комитет по просвещению.Также в нижней палате парламента VIII созыва временная рабочая группа предлагает образовать следующие комитеты: комитет по экономической политике, комитет по промышленности и торговле, комитет по малому и среднему предпринимательству, комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, комитет по контролю, комитет по науке и высшему образованию, комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, комитет по физической культуре и спорту, комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры, комитет по молодежной политике, комитет по строительству и ЖКХ.
https://ria.ru/20211005/tereshkova-1753132491.html
https://ria.ru/20211004/komitety-1753058299.html
арктика
дальний восток
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политика, госдума рф, арктика, дальний восток, алексей диденко (политик)
12:20 05.10.2021
 
Комитет Госдумы по федеративному устройству предложили упразднить

Рабочая группа предложила упразднить комитет Госдумы по федеративному устройству

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству предлагается упразднить, вопросы местного самоуправления от него передадут в другой комитет, говорится в проекте предложений временной рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты VIII созыва.
Согласно проекту, который имеется в распоряжении РИА Новости, из 26 комитетов, бывших в Госдуме VII созыва, 16 комитетов полностью сохранят свое название, остальные, как правило, "разукрупняются" - из них образуются два или более новых комитета.
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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При этом комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления - единственный - согласно предложениям, упраздняется. Вопросы местного самоуправления, однако, отойдут в комитет, который получит название "Комитет по региональной политике и местному самоуправлению".
Глава комитета по федеративному устройству в Госдуме VII созыва Алексей Диденко, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать информацию о возможном упразднении комитета, попросил обратиться с этим вопросом после 11 октября.
Согласно проекту, в Госдуме предлагается образовать и несколько принципиально новых комитетов, например, комитет по защите конкуренции и комитет по просвещению.
Также в нижней палате парламента VIII созыва временная рабочая группа предлагает образовать следующие комитеты: комитет по экономической политике, комитет по промышленности и торговле, комитет по малому и среднему предпринимательству, комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, комитет по контролю, комитет по науке и высшему образованию, комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, комитет по физической культуре и спорту, комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры, комитет по молодежной политике, комитет по строительству и ЖКХ.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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В Госдуме предложили увеличить число комитетов
 
ПолитикаГосдума РФАрктикаДальний ВостокАлексей Диденко (политик)
 
 
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