https://ria.ru/20211005/golikova-1753201065.html
Голикова проведет дополнительное совещание с регионами по борьбе с COVID-19
Голикова проведет дополнительное совещание с регионами по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова проведет дополнительное совещание с регионами по борьбе с COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проведет дополнительное совещание с регионами по мерам по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:11
2021-10-05T16:11
2021-10-05T16:11
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проведет дополнительное совещание с регионами по мерам по борьбе с коронавирусом."Завтра я планирую провести совещание со всеми руководителями регионов, чтобы дополнительно обсудить складывающуюся ситуацию (с коронавирусом - ред.) и принять меры по реагированию на нее", - сказала она на совещании у президента РФ.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
Голикова проведет дополнительное совещание с регионами по борьбе с COVID-19
Вице-премьер Голикова проведет дополнительное совещание с регионами по борьбе с COVID-19