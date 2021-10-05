https://ria.ru/20211005/golikova-1753201065.html

Голикова проведет дополнительное совещание с регионами по борьбе с COVID-19

Голикова проведет дополнительное совещание с регионами по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Голикова проведет дополнительное совещание с регионами по борьбе с COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проведет дополнительное совещание с регионами по мерам по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:11

2021-10-05T16:11

2021-10-05T16:11

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проведет дополнительное совещание с регионами по мерам по борьбе с коронавирусом."Завтра я планирую провести совещание со всеми руководителями регионов, чтобы дополнительно обсудить складывающуюся ситуацию (с коронавирусом - ред.) и принять меры по реагированию на нее", - сказала она на совещании у президента РФ.

https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753161255.html

россия

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2021

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия